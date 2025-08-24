Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവിന് ക്രൂര മര്ദനം; ക്വട്ടേഷന് നല്കിയത് 17കാരി
പെണ്കുട്ടിയെ റഹീം പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിയതിനാണ് ക്വട്ടേഷഷന് നല്കിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരത്ത് യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മര്ദിച്ചതായി പരാതി. 17കാരിയുടെ ക്വട്ടേഷന് പ്രകാരമാണ് യുവാവിനെ നാലംഗ സംഘം മര്ദിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില് നാലുപേരെ തിരുവല്ലം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അഴീക്കോട് സ്വദേശി റഹീമിനാണ് മര്ദനമേറ്റത്. പെണ്കുട്ടിയെ റഹീം പിന്നാലെ നടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിയതിനാണ് ക്വട്ടേഷഷന് നല്കിയതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
17കാരി നല്കിയ ക്വട്ടേഷന് പ്രകാരം നാലംഗ സംഘം റഹീമിനെ പിടികൂടി ജഡ്ജിക്കുന്നില് എത്തിച്ച് ക്രൂരമായി മര്ദിക്കുകയായിരുന്നു. രക്തത്തില് മുങ്ങിയ നിലയിലാണ് റഹീമിനെ കണ്ടെത്തിയത്. തുടര്ന്ന് ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലാക്കുകയായിരുന്നു. റഹീമിന്റെ പരാതിയില് പോലീസ് കേസെടുത്ത് പ്രതികളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.