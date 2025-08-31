Kerala
കഴക്കൂട്ടത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര് തൂണിലിടിച്ചു; യുവാവ് മരിച്ചു
ബാലരാമപുരം സ്വദേശി ഷിബിന് ആണ് മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
തിരുവനന്തപുരം | കഴക്കൂട്ടത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില് യുവാവ് മരിച്ചു. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി ഷിബിന് ആണ് മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. കഴക്കൂട്ടം എലവേറ്റഡ് ഹൈവേയിലാണ് അപകടം.
നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര് തൂണില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. റേസിംഗിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന സംശയത്തിലാണ് പോലീസ്.
അമിതവേഗത്തിലായിരുന്നു വാഹനം. കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
