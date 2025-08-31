Connect with us

Kerala

കഴക്കൂട്ടത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ തൂണിലിടിച്ചു; യുവാവ് മരിച്ചു

ബാലരാമപുരം സ്വദേശി ഷിബിന്‍ ആണ് മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

Published

Aug 31, 2025 6:36 am |

Last Updated

Aug 31, 2025 6:36 am

തിരുവനന്തപുരം | കഴക്കൂട്ടത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ യുവാവ് മരിച്ചു. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി ഷിബിന്‍ ആണ് മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. കഴക്കൂട്ടം എലവേറ്റഡ് ഹൈവേയിലാണ് അപകടം.

നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ തൂണില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. റേസിംഗിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന സംശയത്തിലാണ് പോലീസ്.

അമിതവേഗത്തിലായിരുന്നു വാഹനം. കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധം ഊഷ്മളമാക്കുക ലക്ഷ്യം; പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും

Kerala

വയനാടിന്റെ സ്വപ്‌ന പദ്ധതി; ഇരട്ട തുരങ്കപാതയുടെ നിര്‍മാണോദ്ഘാടനം ഇന്ന്

Kerala

കഴക്കൂട്ടത്ത് നിയന്ത്രണം വിട്ട കാര്‍ തൂണിലിടിച്ചു; യുവാവ് മരിച്ചു

Kerala

സീറത്തുന്നബി അന്താരാഷ്ട്ര ഇസ്്ലാമിക സമ്മേളനം ഇന്ന് കൊല്ലത്ത്

Kerala

എഡിക്റ്റ് 2025: കേരള മുസ്്ലിം ജമാഅത്ത് ശിൽപ്പശാലകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു

Kerala

മലപ്പുറത്ത് യുവാവ് ആശുപത്രി കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്നും വീണ് മരിച്ച നിലയില്‍

Kerala

പന്നിക്കെണിയില്‍ നിന്നും ഷോക്കേറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി മരിച്ച സംഭവം; രണ്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍