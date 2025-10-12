Kerala
പാലക്കാട് ഒരാള്ക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു
. കൊടുമ്പ് സ്വദേശിയായ 62കാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്
പാലക്കാട് | പാലക്കാട് ഒരാള്ക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊടുമ്പ് സ്വദേശിയായ 62കാരനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച കടുത്ത പനിയെ തുടര്ന്ന് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് അപസ്മാര ലക്ഷണങ്ങള് കൂടി പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ സാമ്പിള് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു.
പരിശോധനാ ഫലം വന്നപ്പോഴാണ് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇയാളെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി തൃശൂര് മെഡിക്കല് കോളജിലേക്ക് മാറ്റി. നിലവില് വെന്റിലേറ്ററില് ചികിത്സയില് കഴിയുകയാണ്
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റേ വയറില് നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു
Kerala
പാലക്കാട് ഒരാള്ക്ക് അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണ തട്ടിപ്പ്; ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച സംഘം സന്നിധാനത്ത് പരിശോധന നടത്തി
Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ശിശുമരണനിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിലയില്: മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ്
Kerala
അയ്യപ്പന്റെ യോഗദണ്ഡ്; വാര്ത്തകള് തള്ളി മുന് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാര്
Kerala
അച്ചന്കോവിലാറ്റില് ചാടിയ വിദ്യാര്ഥിനിയുടെ മൃതദേഹം നാലാം നാള് കണ്ടെടുത്തു
Kerala