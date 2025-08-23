Saudi Arabia
മലപ്പുറം ഊരകം സ്വദേശി മക്കയിൽ നിര്യാതനായി
കെഎംസിസിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ്.
ജിദ്ദ|മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഊരകം വെങ്കുളം സ്വദേശി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മക്കയിൽ നിര്യാതനായി. നെല്ലിപ്പറമ്പ് പരേതനായ കണ്ണന്തൊടി ഈസ ഹാജിയുടെ മകൻ അബ്ദുൽ മുനീർ ആണ് മരിച്ചത്. മയ്യത്ത് മക്കയിൽ കബറടക്കും.
മുനീറിന്റെ കുടുംബം സന്ദർശന വിസയിൽ മക്കയിൽ ആണുള്ളത്. കെഎംസിസിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനാണ്. ഭാര്യ: ജംഷീറ വേങ്ങര
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Saudi Arabia
മലപ്പുറം ഊരകം സ്വദേശി മക്കയിൽ നിര്യാതനായി
Kerala
എഡിഎം നവീന് ബാബുവിന്റെ മരണം: തുടരന്വേഷണ ഹരജിയില് ഈ മാസം 29 ന് കോടതി വിധി പറയും
Kerala
രാഹുലിനെതിരെ നിയമപരമായി ഒരു പരാതിയും ഇല്ല; ഷാഫി പറമ്പില്
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പാര്ട്ടിയ്ക്ക് ഒരു പരാതിയും കിട്ടിയിട്ടില്ല; ദീപ ദാസ് മുന്ഷി
National
ധര്മ്മസ്ഥല കേസ്; വെളിപ്പെടുത്തല് നടത്തിയ മുന് ശുചീകരണ തൊഴിലാളി അറസ്റ്റില്
Kerala
രസതന്ത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന് ഡോ. സി ജി രാമചന്ദ്രന് നായര് അന്തരിച്ചു
Kerala