Connect with us

Ongoing News

സ്ത്രീ മഹിമ പറയുന്ന നാൽപത് നബി വചന സമാഹാരം ഗൾഫിൽ പ്രകാശിതമായി

ഹദീസുകളുടെ കൃത്യമായ വിവരവും ആവശ്യമായ വിശദീകരണങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്

Published

Aug 27, 2025 6:51 pm |

Last Updated

Aug 27, 2025 6:51 pm
അബുദാബി |  മാനവ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ മഹിമ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകരുടെ നാൽപത് ഹദീസുകളടങ്ങുന്ന അർബഈന ലിൽ ഖാനിതാത് എന്ന അറബി ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഗൾഫ് തല പ്രകാശനം അബുദാബിയിൽ നടന്നു. ഐ സി എഫ്  സീറത്തുനബി പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ വിപിഎം കുട്ടി അട്ടീരി തങ്ങൾ  മർക്കസ് ഗ്ലോബൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഉസ്മാൻ സഖാഫി തിരുവത്രക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു .
സ്ത്രീയുടെ സാമൂഹികമായ സ്ഥാനവും, കുടുംബത്തിലെ സൗന്ദര്യവും ,  ആദരിക്കുന്നതിൻ്റെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും, മാതൃക വനിതകളെയും വിശദീകരിക്കുന്ന നാൽപത് തലക്കെട്ടുകളിലാണ് ഗ്രന്ഥം ക്രമീകരിച്ചത്. മർകസ് നോളജ് സിറ്റിയിലെ ദാറു മലൈബാർ ആണ് പ്രസാധകർ. ഹദീസ് പഠിതാക്കൾക്ക്  മന:പാഠമാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ശൈലിയിൽ ഹൃസ്വമായ ഹദീസുകളാണെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹദീസ് പഠിതാക്കളായ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രഭാഷകർക്കും കൂടുതൽ ഉപകരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഹദീസുകളുടെ കൃത്യമായ വിവരവും ആവശ്യമായ വിശദീകരണങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
മർകസ് നോളജ് സിറ്റി വിറാസിലെ അധ്യാപകനും എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനുമായ ഇബ്രാഹീം സഖാഫി താത്തൂരാണ്  ഗ്രന്ഥം ക്രോഡീകരിച്ചത്.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്

Ongoing News

പ്രവാചകാധ്യാപനത്തിലൂടെ മാത്രമേ സമാധാന ലോകം സാധ്യമാകൂ: സയ്യിദ് അത്വാഉല്ല തങ്ങൾ ഉദ്യാവരം

Kerala

നിയമലംഘന കേസുകളിലെ പിഴത്തുക വെട്ടിച്ച കേസ്; പോലീസുകാരിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി

Kerala

ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ നടത്തിയത് സമരാഭാസം; ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ഗൂഢനീക്കം: വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മര്‍ദനം: നടി ലക്ഷ്മി മേനോന്‍റെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

International

ഖനന, ധാതു മേഖലകളിലെ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തല്‍: സഊദിയും യു എസും പ്രത്യേക യോഗം ചേര്‍ന്നു

Education

മഅ്ദിന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് തുര്‍ക്കി സര്‍ക്കാരിന്റെ പൂര്‍ണ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പോടെ ഉന്നത പഠനത്തിന് അവസരം