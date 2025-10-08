Kerala
കണ്ണൂരില് ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പോലീസുകാരനു നേരെ കാര് ഇടിച്ചു കയറ്റി; എസ്ഐയ്ക്ക് പരുക്ക്
കണ്ണൂര് മാടായി സ്വദേശി ഫായിസ്, മാട്ടൂല് സ്വദേശി നിയാസ് എന്നിവര് പിടിയിലായി.
കണ്ണൂര്|കണ്ണൂരില് ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പോലീസുകാരന് നേരെ കാര് ഇടിച്ചു കയറ്റി. സംഭവത്തില് എസ്ഐയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. വളപട്ടണം എസ്ഐ ടിഎം വിപിനാണ് പരുക്കേറ്റത്. പരുക്കേറ്റ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില് കണ്ണൂര് മാടായി സ്വദേശി ഫായിസ്, മാട്ടൂല് സ്വദേശി നിയാസ് എന്നിവര് പിടിയിലായി. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം.
എസ്ഐയെ ഇടിച്ച് ബോണറ്റില് കയറ്റിയ കാര്, ഒരു ഓട്ടോയിലും മതിലിലും ഇടിച്ച ശേഷമാണ് നിന്നത്. വളപട്ടണം പാലത്തിനു സമീപം അപകടകരമായ രീതിയില് കാര് ഓടിച്ചുവന്നിരുന്ന യുവാക്കളെ പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു. എന്നാല് കാര് നിര്ത്താതെ എസ്ഐയെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ യുവാക്കള്ക്ക് ലൈസന്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇരുവരേയും കോടതിയില് ഹാജരാക്കി റിമാന്റ് ചെയ്തു.