Connect with us

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പോലീസുകാരനു നേരെ കാര്‍ ഇടിച്ചു കയറ്റി; എസ്‌ഐയ്ക്ക് പരുക്ക്

കണ്ണൂര്‍ മാടായി സ്വദേശി ഫായിസ്, മാട്ടൂല്‍ സ്വദേശി നിയാസ് എന്നിവര്‍ പിടിയിലായി.

Published

Oct 08, 2025 12:58 pm |

Last Updated

Oct 08, 2025 12:58 pm

കണ്ണൂര്‍|കണ്ണൂരില്‍ ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പോലീസുകാരന് നേരെ കാര്‍ ഇടിച്ചു കയറ്റി. സംഭവത്തില്‍ എസ്‌ഐയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. വളപട്ടണം എസ്‌ഐ ടിഎം വിപിനാണ് പരുക്കേറ്റത്. പരുക്കേറ്റ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ കണ്ണൂര്‍ മാടായി സ്വദേശി ഫായിസ്, മാട്ടൂല്‍ സ്വദേശി നിയാസ് എന്നിവര്‍ പിടിയിലായി. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം.

എസ്‌ഐയെ ഇടിച്ച് ബോണറ്റില്‍ കയറ്റിയ കാര്‍, ഒരു ഓട്ടോയിലും മതിലിലും ഇടിച്ച ശേഷമാണ് നിന്നത്. വളപട്ടണം പാലത്തിനു സമീപം അപകടകരമായ രീതിയില്‍ കാര്‍ ഓടിച്ചുവന്നിരുന്ന യുവാക്കളെ പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ കാര്‍ നിര്‍ത്താതെ എസ്‌ഐയെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ യുവാക്കള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇരുവരേയും കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്റ് ചെയ്തു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പോലീസുകാരനു നേരെ കാര്‍ ഇടിച്ചു കയറ്റി; എസ്‌ഐയ്ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

ചൂരല്‍മല മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തബാധിതരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളാനാകില്ല; ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിലപാട് അറിയിച്ച് കേന്ദ്രം

National

ടാങ്കില്‍ അഴുകിയ മൃതദേഹം; 10 ദിവസം യുപിയിലെ കോളജിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളും ജീവനക്കാരും ഉപയോഗിച്ചത് ഇതേ വെള്ളം

National

സുബീന്‍ ഗാര്‍ഗിന്റെ മരണം; ബന്ധുവും അസം പോലീസ് ഡിഎസ്പിയുമായ സന്ദീപന്‍ ഗാര്‍ഗ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ന്യൂമാഹി ഇരട്ടക്കൊലക്കേസില്‍ കൊടി സുനി അടക്കം മുഴുവന്‍ പ്രതികളെയും വെറുതെവിട്ടു

Kerala

കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കും; സിബിഐ വേണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം

Kerala

ആഘോഷിക്കാന്‍ ഒരു ദിവ്യനെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കരുതേണ്ട: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍