രാജസ്ഥാനില് ക്ഷേത്ര ദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സംഘം സഞ്ചരിച്ച വാഹനം അപകടത്തില്പ്പെട്ട് ഏഴ് കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ 11 മരണം
ദൗസയിലെ ബാപി ഗ്രാമത്തില് ബുധനാഴ്ച പുലര്ച്ചെ 4 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം
ജയ്പൂര് | രാജസ്ഥാനിലെ ദൗസയില് വാഹനാപകടത്തില് 11 പേര് മരിച്ചു. നിര്ത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കില് പിക്കപ്പ് വാന് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. മരിച്ചവരില് ഏഴ് കുട്ടികളും മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഉള്പ്പെടുന്നു.
ദൗസയിലെ ബാപി ഗ്രാമത്തില് ബുധനാഴ്ച പുലര്ച്ചെ 4 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. കതു ശ്യാം ക്ഷേത്രദര്ശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഭക്തരാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. വാനില് 22 പേരുണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.അപകടത്തില് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഒമ്പതുപേരെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ജയ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റി. മറ്റുള്ളവരെ ദൗസ ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി ജില്ലാ കലക്ടര് ദേവേന്ദ്രകുമാര് അറിയിച്ചു.
