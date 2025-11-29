Connect with us

ജർമനിയിൽ "ഡാഡി'ന് അപേക്ഷിക്കാം

ജർമനിയിലെ പ്രധാന സ്കോളർഷിപ്പാണ് ജർമൻ അക്കാദമിക് എക്സ്ചേഞ്ച് സർവീസ് (ഡാഡ്- DAAD).

Nov 29, 2025 4:45 pm

Nov 29, 2025 4:45 pm

വിദേശ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഫീസില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് ജർമനി. രാജ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആഗോള വിപണിയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. ജർമനിയിൽ നേടിയ യോഗ്യതകൾക്ക് പല കന്പനികളിലും വൻ ഡിമാന്റുണ്ട്. മിക്ക ജർമൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിദ്യാർഥികൾ ട്യൂഷൻ ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല. എന്നിരുന്നാലും ലോകമെമ്പാടും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജർമനിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവ് താങ്ങാനാകുന്നതാണ്. ജർമനിയിലെ പ്രധാന സ്കോളർഷിപ്പാണ് ജർമൻ അക്കാദമിക് എക്സ്ചേഞ്ച് സർവീസ് (ഡാഡ്- DAAD).

ജർമനിയിലെ മികച്ച പൊതു സർവകലാശാലകളിൽ വികസന കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകളിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ്, പിഎച്ച് ഡി ബിരുദങ്ങൾക്ക് പൂർണ ധനസഹായം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ഡാഡ് സ്കോളർഷിപ്പിന് ജർമനി അപേക്ഷക്ഷണിച്ചു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ യോഗ്യരായ വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നാണ് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. മാസ്റ്റർ ബിരുദത്തിന്റെ കാലാവധി 12-24 മാസവും പിഎച്ച് ഡിയുടെ കാലാവധി 36 മാസവുമാണ്. ഫെഡറൽ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള മന്ത്രാലയ (ബി എം ഇസെഡ്) മാണ് പ്രോഗ്രാമിന് ധനസഹായം നൽകുന്നത്.

മുഴുവൻ ട്യൂഷൻ ഫീസ്, യാത്രാ അലവൻസ്, പ്രതിമാസ സ്‌റ്റൈപെൻഡ്, ആരോഗ്യ, അപകട ഇൻഷ്വറൻസ്, കുടുംബ അലവൻസ്, വാടക സബ്സിഡി തുടങ്ങിയ വിദ്യാർഥിയുടെ ചെലവുകൾ സ്‌കോളർഷിപ്പ് വഹിക്കും. പൂർണ വിവരങ്ങൾ https://scholarshipforphd.com/daad-scholarship-2026/  വെബ്സൈറ്റിൽ.

