Kerala
ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും സിപിഎം വിശ്വാസികള്ക്കൊപ്പം; എംവി ഗോവിന്ദന്
ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞുപോയ അധ്യായമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അടഞ്ഞ അധ്യായം എന്നല്ല.
തിരുവനന്തപുരം|സിപിഎം എന്നും വിശ്വാസികള്ക്കൊപ്പമാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന്. ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും സിപിഎം വിശ്വാസികള്ക്കൊപ്പം ആയിരിക്കും. ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞുപോയ അധ്യായമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നും അടഞ്ഞ അധ്യായം എന്നല്ല എന്നും എംവി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞു. ചെമ്പഴന്തിയില് അജയന് രക്ത സാക്ഷി ദിനാചരണത്തില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിശ്വാസികളെ കൂടി ചേര്ത്ത് വര്ഗീയതയെ ചെറുക്കാനാണ് ശ്രമം. അതിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നത്. അല്ലാതെ ചിലര് പറയുന്നത് പോലെ വര്ഗീയതക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുക്കാനല്ല. അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് പൂര്ണ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും എംവി ഗോവിന്ദന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തീരുമാനിച്ചത് ദേവസ്വം ബോര്ഡാണ്. അതിന് രാജ്യത്തിന്റെ നല്ല അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇന്നലെ എംവി ഗോവിന്ദന് വ്യക്തമാക്കിയത്. മതത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് വര്ഗീയത. ഇത്തരം വര്ഗീയവാദികള്ക്ക് ഒപ്പം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി വിശ്വാസികള്ക്കൊപ്പമാണെന്നും ഇന്നലെ എംവി ഗോവിന്ദന് പറഞ്ഞിരുന്നു.