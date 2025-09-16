Connect with us

Kerala

പാര്‍ട്ടി സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്ത ആള്‍ക്കൊപ്പം പോയത് തെറ്റായ സന്ദേശം; നേമം ഷജീറിനെതിരെ പരാതി

നിയമസഭയിലെത്തിയ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അനുഗമിച്ചതിനെതിരെയാണ് പരാതി

Sep 16, 2025 8:50 am |

Sep 16, 2025 8:50 am

തിരുവനന്തപുരം|യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നേമം ഷജീറിനെതിരെ പരാതി നല്‍കാന്‍ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം രംഗത്ത്. നിയമസഭയിലെത്തിയ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അനുഗമിച്ചതിനെതിരെയാണ് പരാതി. പാര്‍ട്ടി സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്ത ആള്‍ക്കൊപ്പം പോയത് തെറ്റായ സന്ദേശം നല്‍കിയെന്നാണ് പരാതി. കെ പി സി സി അധ്യക്ഷന്‍ സണ്ണി ജോസഫ്, അച്ചടക്ക സമിതി ചെയര്‍മാന്‍ തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കും. നേമം ഷജീറിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും.

നേമം ഷജീറിനൊപ്പമാണ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ നിയമസഭയിലെത്തിയത്. പാര്‍ട്ടിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ് രാഹുല്‍ നിയമസഭയിലേക്കെത്തിയത് എന്ന വ്യാഖ്യാനമുണ്ടായി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പലരും രംഗത്തെത്തിയത്.

 

