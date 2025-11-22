Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; നാല് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് നാല് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാല് തിരുവനന്തപുരം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഇന്ന് രാത്രിയോടെ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് രൂപപ്പെടാന് സാധ്യതയുള്ള ന്യൂനമര്ദ്ദമാണ് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണം. 24 വരെ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇടിമിന്നല് അപകടകാരികളായതിനാല് മനുഷ്യന്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവനും വൈദ്യുത-ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകള്ക്കും വൈദ്യുത ചാലകങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങള്ക്കും വലിയ നാശനഷ്ടം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ആയതിനാല് പൊതുജനങ്ങള് കാര്മേഘം കണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതല് മുന്കരുതല് സ്വീകരിക്കണം. ഇടിമിന്നല് എപ്പോഴും ദൃശ്യമാകണമെന്നില്ലാത്തതിനാല് ഇത്തരം മുന്കരുതല് സ്വീകരിക്കുന്നതില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കരുത്. ഇടിമിന്നലിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാല് ഉടന് തന്നെ സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് മാറണം. തുറസായ സ്ഥലങ്ങളില് തുടരുന്നത് ഇടിമിന്നലേല്ക്കാനുള്ള സാധ്യത വര്ധിപ്പിക്കും. ശക്തമായ കാറ്റിനും ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുള്ള ഘട്ടത്തില് ജനലും വാതിലും അടച്ചിടണം. വാതിലിനും ജനലിനും അടുത്ത് നില്ക്കാതെയിരിക്കുക.
കെട്ടിടത്തിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയും പരമാവധി ഭിത്തിയിലോ തറയിലോ സ്പര്ശിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ വൈദ്യുതി ബന്ധം വിഛേദിക്കുക. വൈദ്യുതോപകരണങ്ങളുമായുള്ള സാമീപ്യം ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക. ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ടെലഫോണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. മൊബൈല് ഫോണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അന്തരീക്ഷം മേഘാവൃതമാണെങ്കില് തുറസായ സ്ഥലത്തും ടെറസിലും കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ കളിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടില് നില്ക്കരുത്. വാഹനങ്ങള് മരച്ചുവട്ടില് പാര്ക്ക് ചെയ്യുകയുമരുത്. ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് വാഹനത്തിനകത്ത് തന്നെ തുടരുക. കൈകാലുകള് പുറത്തിടാതിരിക്കുക. വാഹനത്തിനകത്ത് നിങ്ങള് സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. സൈക്കിള്, ബൈക്ക്, ട്രാക്ടര് തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളിലുള്ള യാത്ര ഇടിമിന്നല് സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുകയും ഇടിമിന്നല് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കെട്ടിടത്തില് അഭയം തേടുകയും വേണം.