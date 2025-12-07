Connect with us

Uae

ഫുജൈറയില്‍ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിനിടെ വാളുമായി യുവതി; വീഡിയോ വൈറലായതോടെ നടപടി

അറസ്റ്റിലായ 23കാരിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Published

Dec 07, 2025 11:52 am |

Last Updated

Dec 07, 2025 11:52 am

ഫുജൈറ | ദേശീയദിന അവധിക്കാലത്ത് നടന്ന ആഘോഷത്തിനിടെ വാളുമായെത്തിയ യുവതിയെ ഫുജൈറ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അല്‍ ഫുഖൈത് പ്രദേശത്ത് നടന്ന ആഘോഷത്തിനിടെ യുവതി വാളുമായി നില്‍ക്കുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് 23കാരിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇവരെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറി.

ഇത്തരം പെരുമാറ്റം യു എ ഇ നിയമങ്ങള്‍ക്കും ആചാരങ്ങള്‍ക്കും വിരുദ്ധമാണെന്നും പൊതുസുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. ദേശീയ ആഘോഷ വേളകളില്‍ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഫുജൈറ പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമാന്‍ഡര്‍ ഇന്‍ ചീഫ് മുഹമ്മദ് ബിന്‍ നാഈഹ് അല്‍ തുനൈജി പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, ഈ അവസരത്തില്‍ അശ്രദ്ധമായി വാഹനമോടിച്ചതിനും സുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങള്‍ക്കും ഫുജൈറയില്‍ 16 യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

ഫുജൈറയില്‍ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിനിടെ വാളുമായി യുവതി; വീഡിയോ വൈറലായതോടെ നടപടി

National

ഇന്‍ഡിഗോ പ്രതിസന്ധി: 'കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ പിഴച്ചു'; കുറ്റസമ്മതവുമായി സി ഇ ഒ

National

പുടിന് പിന്നാലെ സെലന്‍സ്‌കിയും ഇന്ത്യയിലേക്ക്; സന്ദര്‍ശന തീയതികള്‍ സംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ച തുടങ്ങി

National

സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കുന്നത് തുടര്‍ന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ; ഇന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുള്ള അഞ്ച് വിമാനങ്ങള്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്ക് പിന്നില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് സംഘം; എസ് ഐ ടിക്ക് കത്ത് നല്‍കി ചെന്നിത്തല

National

ഗോവ തീപിടുത്തം: അനുശോചിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും; മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം

Kerala

കൊല്ലം കൊട്ടിയത്തെ ദേശീയപാതാ തകര്‍ച്ച; വിദഗ്ധ സമിതി റിപോര്‍ട്ട് ഉടന്‍