Connect with us

Kerala

സ്വര്‍ണവും പണവും കവര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വീട്ടിലെ യുവതി കര്‍ണാടകയിലെ ലോഡ്ജില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍

കണ്ണൂര്‍ കല്യാടുള്ള വീട്ടിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മോഷണം നടന്നത്. വീട്ടിലെ മകന്റെ ഭാര്യ ഹുന്‍സൂര്‍ സ്വദേശിയായ ദര്‍ശിതയെ കര്‍ണാടക സാലിഗ്രാമത്തിലെ ലോഡ്ജിലാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്

Published

Aug 25, 2025 12:02 am |

Last Updated

Aug 25, 2025 12:02 am

കണ്ണൂര്‍ | 30 പവന്‍ സ്വര്‍ണവും നാല് ലക്ഷം രൂപയും കവര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വീട്ടിലെ യുവതിയെ കര്‍ണാടകയിലെ ലോഡ്ജില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.

കണ്ണൂര്‍ കല്യാടുള്ള വീട്ടിലാണ് വെള്ളിയാഴ്ച മോഷണം നടന്നത്. വീട്ടിലെ മകന്റെ ഭാര്യ ഹുന്‍സൂര്‍ സ്വദേശിയായ ദര്‍ശിതയെ കര്‍ണാടക സാലിഗ്രാമത്തിലെ ലോഡ്ജിലാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കര്‍ണാടക സ്വദേശിയായ ഒരാള്‍ കര്‍ണാടക പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. ഇയാളെ ഇരിക്കൂര്‍ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യും. മോഷണം പോയ സ്വര്‍ണവും പണവും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് 30 പവന്‍ സ്വര്‍ണവും നാല് ലക്ഷം രൂപയും കണ്ണൂര്‍ കല്യാട്ടെ കെ സി സുമലതയും കുടുംബവും താമസിക്കുന്ന വീട്ടില്‍ നിന്ന് മോഷണം പോയത്. സുമതയും മറ്റൊരു മകന്‍ സൂരജും ചെങ്കല്‍ ക്വാറിയില്‍ ജോലിക്കായി പോയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് മൂത്തമകന്റെ ഭാര്യയായ ദര്‍ശിതയും മകളും വീടു പൂട്ടി കര്‍ണാടകയിലേക്ക് പോയത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ദര്‍ശിതയെ ഫോണില്‍ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Education

അറിവനുഭവങ്ങളുടെ അഞ്ച് ദിനം;മഅദിന്‍ ഹറമൈന്‍ എക്സ്പോ സമാപിച്ചു

Kerala

സ്വര്‍ണവും പണവും കവര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വീട്ടിലെ യുവതി കര്‍ണാടകയിലെ ലോഡ്ജില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍

Kerala

മുസ്്ലിം ലീഗ് ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടും സോണിയാഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കയും പങ്കെടുത്തില്ല

Kerala

അപമാനിച്ചിട്ട് മൂടുംതട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാമെന്ന് കരുതണ്ട; തന്നെ അപമാനിച്ച വ്യവസായിക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിച്ച് തോമസ് ഐസക്

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ വിവാദം രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുമായി ചേര്‍ത്ത് ദേശീയ തലത്തില്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച് ബി ജെ പി

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം; നേതാക്കള്‍ കൂട്ടത്തോടെ രംഗത്ത്

Kerala

ബുഖാരി മീലാദ് ക്യാമ്പയിന് പ്രൗഢ തുടക്കം