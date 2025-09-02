Connect with us

Pathanamthitta

കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് സ്‌കൂട്ടറിലിടിച്ച് യുവതിക്ക് പരുക്ക്

കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കുന്നതിനിടെ എതിരേ വന്ന സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു

Sep 02, 2025 10:05 pm |

Sep 02, 2025 10:05 pm

തിരുവല്ല  | കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് ഇടിച്ച് സ്‌കൂട്ടര്‍ യാത്രക്കാരിയായ യുവതിക്ക് പരുക്ക്. ചാത്തങ്കരി സ്വദേശിനിയായ മറിയാമ്മ (37) യ്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. തിരുവല്ല – കായംകുളം സംസ്ഥാനപാതയിലെ കാവുംഭാഗത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 7.30 ഓടെ ആയിരുന്നു അപകടം.

പൊടിയാടി ഭാഗത്തുനിന്നും വന്ന കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസ് മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കുന്നതിനിടെ എതിരേ വന്ന സ്‌കൂട്ടറില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില്‍ തലയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റ മറിയാമ്മയെ തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

 

