Connect with us

Kerala

മീന്‍വണ്ടിക്കടിയില്‍ പെട്ട് യുവതി തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചു

കോഴിക്കോട് കണ്ണഞ്ചേരിയിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ നല്ലളം സ്വദേശിനി സുഹറ ആണ് മരിച്ചത്

Published

Oct 26, 2025 5:50 pm |

Last Updated

Oct 26, 2025 5:50 pm

കോഴിക്കോട് | മീന്‍വണ്ടി തലയിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി യുവതി തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് കണ്ണഞ്ചേരിയിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ നല്ലളം സ്വദേശിനി സുഹറ ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കണ്ണഞ്ചേരി പെട്രോള്‍ പമ്പിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ടൗണില്‍ നിന്ന് മീഞ്ചന്തയിലേക്ക് ഒരേദിശയില്‍ സഞ്ചരിച്ച സ്‌കൂട്ടറിനെ മീന്‍വണ്ടി തട്ടുകയും സ്‌കൂട്ടര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ലോറിക്കടിയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. യുവതിയുടെ തലയിലൂടെ പിന്‍ചക്രം കയറിയിറങ്ങിയാണ് മരണം.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഇന്ത്യ-ചൈന വിമാന സര്‍വീസ് നാലുവര്‍ഷത്തിന് ശേഷം പുനരാരംഭിച്ചു

Kerala

മീന്‍വണ്ടിക്കടിയില്‍ പെട്ട് യുവതി തല്‍ക്ഷണം മരിച്ചു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനൊപ്പം വേദിപങ്കിട്ട് പാലക്കാട് നഗരസഭ ചെയര്‍പേഴ്‌സണ്‍; പ്രമീള ശശിധരനെ തള്ളി ബി ജെ പി

National

ഇൽമ്–ലൈറ്റ് ആർട്ട് ഫയർ–25: ഇന്ത്യക്ക് മികച്ച വിജയം 

Kerala

കോടികളുടെ സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമി മറിച്ചുവിറ്റെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ പരാതി

Kerala

മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വില്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ഇതര സംസ്ഥാനക്കാര്‍ പിടിയില്‍

Kerala

കൂട്ടുകാരനൊപ്പം കുളിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുകിപ്പോയ 18 കാരന്റെ മൃതദേഹം എട്ടാംനാള്‍ കണ്ടെത്തി