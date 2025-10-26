Kerala
മീന്വണ്ടിക്കടിയില് പെട്ട് യുവതി തല്ക്ഷണം മരിച്ചു
കോഴിക്കോട് കണ്ണഞ്ചേരിയിലുണ്ടായ അപകടത്തില് നല്ലളം സ്വദേശിനി സുഹറ ആണ് മരിച്ചത്
കോഴിക്കോട് | മീന്വണ്ടി തലയിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി യുവതി തല്ക്ഷണം മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് കണ്ണഞ്ചേരിയിലുണ്ടായ അപകടത്തില് നല്ലളം സ്വദേശിനി സുഹറ ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കണ്ണഞ്ചേരി പെട്രോള് പമ്പിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
ടൗണില് നിന്ന് മീഞ്ചന്തയിലേക്ക് ഒരേദിശയില് സഞ്ചരിച്ച സ്കൂട്ടറിനെ മീന്വണ്ടി തട്ടുകയും സ്കൂട്ടര് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ലോറിക്കടിയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. യുവതിയുടെ തലയിലൂടെ പിന്ചക്രം കയറിയിറങ്ങിയാണ് മരണം.
