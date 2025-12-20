Connect with us

International

കാട്ടാനയെ തീ കൊളുത്തിക്കൊന്നു; മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

ശ്രീലങ്കയില്‍ ആനകളെ കൊല്ലുന്നത് വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്.

Published

Dec 20, 2025 8:32 am |

Last Updated

Dec 20, 2025 8:32 am

കൊളംബോ| ശ്രീലങ്കയില്‍ കാട്ടാനയെ തീ കൊളുത്തിക്കൊന്ന സംഭവത്തില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. 42നും 50നും ഇടയില്‍ പ്രായമുള്ള മൂന്ന് പേരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. കൊളംബോയില്‍ നിന്ന് 200 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ അനുരാധാപുരയിലാണ് ക്രൂരത അരങ്ങേറിയത്. അറസ്റ്റിലായവരെ ഡിസംബര്‍ 24 വരെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

ആനയുടെ വാലില്‍ പ്രതികള്‍ തീ കൊളുത്തുന്നതും അതിന് മുന്‍പ് വെടിവച്ച് പരുക്കേല്‍പ്പിക്കുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയില്‍ നിയമ പ്രകാരം സംരക്ഷിത ജീവിയാണ് കാട്ടാന. ശ്രീലങ്കയില്‍ ആനകളെ കൊല്ലുന്നത് വധശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. 1976ന് ശേഷം വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാത്തതിനാല്‍ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ ലഭിക്കാനാണ് സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ശ്രീലങ്കയില്‍ 400 കാട്ടാന ആക്രമണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. 7000ആനകളാണ് ശ്രീലങ്കയിലുള്ളതെന്നാണ് കണക്കുകള്‍.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

യു എ ഇയിൽ മഴക്ക് ശമനം; ജനജീവിതം സാധാരണ നിലയിലേക്ക്

Saudi Arabia

ജിദ്ദയിൽ വൻ ലഹരി മരുന്ന് വേട്ട: 1.87 ലക്ഷം ഗുളികകൾ പിടികൂടി

National

ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ കടുത്ത മൂടല്‍ മഞ്ഞ്; വ്യോമ-റെയില്‍-റോഡ് ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു

Kerala

മൂന്നാര്‍ അതിശൈത്യത്തില്‍; താപനില പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ്

Kerala

റിട്ടയേര്‍ഡ് അധ്യാപികയെ വീട്ടിനുള്ളില്‍ രക്തംവാര്‍ന്നു മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

Kerala

സിനിമാ നടന്‍ ശ്രീനിവാസന്‍ അന്തരിച്ചു

Kerala

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്ക് പലപ്പോഴായി ഒന്നരക്കോടി രൂപ നല്‍കിയെന്ന് ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവര്‍ധന്റെ മൊഴി