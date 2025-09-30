International
ഗസ്സ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ട്രംപിന്റെ 20 ഇന പദ്ധതി പുറത്തുവിട്ട് വൈറ്റ്ഹൗസ്
വാഷിംഗ്ടൺ | ഗസ്സയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വൈറ്റ്ഹൗസ് പുറത്തുവിട്ടു. 66,000-ത്തിലധികം ഫലസ്തീനികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 20 ഇന നിർദ്ദേശങ്ങളെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് അവകാശപ്പെട്ടു. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഇസ്റാഈൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് പിന്നാലെയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
ഗസ്സയെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയുയർത്താത്ത, തീവ്രവാദമുക്തമായ ഒരു മേഖലയായി മാറ്റുക എന്നതാണ് ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. മതിയായതിലും അധികം ദുരിതമനുഭവിച്ച ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി ഗസ്സയെ പുനർവികസിപ്പിക്കുമെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കി.
ബന്ദികളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അതിർത്തിരേഖയിലേക്ക് ഇസ്റാഈലി സൈന്യം പിൻവാങ്ങുമെന്നതാണ് പദ്ധതിയിലെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം. ആരെയും ഗസ്സ വിട്ടുപോകാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല. പുറത്തുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകും, കൂടാതെ അവർക്ക് തിരികെ വരാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകും. ഈ നിർദ്ദേശം ഇരുപക്ഷവും അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കുമെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഗസ്സ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് അവസരം നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്നും വൈറ്റ്ഹൗസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗസ്സയിലെ സമാധാന പദ്ധതിക്ക് ഹമാസ് മാത്രമാണ് ഇനി അംഗീകാരം നൽകേണ്ടതെന്ന് കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം നടത്തിയ സംയുക്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഗസ്സ സമാധാന പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് താൻ ഹമാസുമായി നേരിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും, അറബ്, മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾ ഹമാസുമായി ഇടപെടൽ നടത്തുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
അറബ്, മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾ ഗസ്സയെ വേഗത്തിൽ സൈനികരഹിതമാക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രാദേശിക പോലീസ് സേനകൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും, ഇസ്റാഈൽ പ്രതിരോധ സേന (IDF) ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഗസ്സയിൽ (ഗസ്സ) നിന്ന് പിന്മാറുകയും ചെയ്യുമെന്നും ട്രപ് പറഞ്ഞു. ഈ കരാർ പ്രകാരം ഹമാസിന്റെ തുരങ്കങ്ങളും ഉത്പാദന കേന്ദ്രങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അറബ്, മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഹമാസുമായി ഇടപഴകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഹമാസ് ഭീഷണിയെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇസ്റാഈലിന് അമേരിക്കയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
ഗസ്സയിൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വൈറ്റ്ഹൗസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇസ്റാഈലിന്റെയോ ഹമാസിന്റെയോ പ്രതികരണം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.