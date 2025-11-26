Connect with us

local body election 2025

വയനാട്‌ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്; മുന്നണികൾ നേർക്കുനേർ

പത്രികകൾ പിൻവലിച്ച സ്ഥാനാർഥികളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് അന്തിമ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്.

Nov 26, 2025 8:12 pm |

Nov 26, 2025 8:12 pm

കൽപ്പറ്റ | തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷനുകളിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടികയായി. തിങ്കളാഴ്ച നാമനിര്‍ദേശ പത്രികകൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള സമയപരിധി അവസാനിച്ച ശേഷം വരണാധികാരിയായ ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഡി ആര്‍ മേഘശ്രീ സ്ഥാനാർഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു.

നേരത്തെ പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്ക് ശേഷം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ പത്രികകളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പത്രികകൾ പിൻവലിച്ച സ്ഥാനാർഥികളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് അന്തിമ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടത്.

ഓരോ ഡിവിഷനുകളിലേക്കും മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾ:

1. തവിഞ്ഞാൽ: ലിസ്സി ജോസ്- കോൺഗ്രസ്സ് (കൈ), ശോഭ ഷാജി- ബി ജെ പി (താമര), റഹീമ വാളാട്- സി പി എം (ചുറ്റികയും അരിവാളും നക്ഷത്രവും),

2. തിരുനെല്ലി: കെ ആര്‍ ജിതിൻ- സി പി എം (ചുറ്റികയും അരിവാളും നക്ഷത്രവും), ഫിലിപ്പ് ജോർജ് കൊട്ടക്കാട്ട്- കോൺഗ്രസ്സ് (കൈ), കെ മോഹൻദാസ്- ബി ജെ പി (താമര),

3. പനമരം: അനിറ്റ ഫെലിക്സ്- സി പി എം (ചുറ്റികയും അരിവാളും നക്ഷത്രവും), ബീന സജി- കോൺഗ്രസ്സ് (കൈ), രമ വിജയൻ- ബി ജെ പി (താമര),

4. മുള്ളൻകൊല്ലി: ഗിരിജ കൃഷ്ണൻ- കോൺഗ്രസ്സ് (കൈ), മുകുന്ദൻ പള്ളിയറ -ബി ജെ പി (താമര), കെ പി സൂര്യാമോൾ – കേരള കോൺഗ്രസ്സ് എം (രണ്ടില),

5. കേണിച്ചിറ: അമൽ ജോയ് – കോൺഗ്രസ്സ് (കൈ), കലേഷ് സത്യാലയം- ബി ജെ പി (താമര), കെ എം ബാബു – സി പി ഐ (ധാന്യക്കതിരും അരിവാളും),

6. കണിയാമ്പറ്റ: ശരത് കുമാര്‍ – ബി ജെ പി (താമര), പി എം സുകുമാരൻ – നാഷനലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ്സ് പാര്‍ട്ടി – ശരത്ചന്ദ്ര പവാര്‍ (കാഹളം മുഴക്കുന്ന മനുഷ്യൻ), സുനിൽ കുമാര്‍ – മുസ്‌ലിം ലീഗ് (കോണി),

7. മീനങ്ങാടി: അഡ്വ. ഗൗതം ഗോകുൽദാസ് – കോൺഗ്രസ്സ് (കൈ), ബീന വിജയൻ – സി പി എം (ചുറ്റികയും അരിവാളും നക്ഷത്രവും), കെ ശ്രീനിവാസൻ – ബി ജെ പി (താമര),

8. നൂൽപ്പുഴ: ബിന്ദു മനോജ് – സി പി എം (ചുറ്റികയും അരിവാളും നക്ഷത്രവും), ഷീജ സതീഷ് – കോൺഗ്രസ്സ് (കൈ), സാവിത്രി കൃഷ്ണൻകുട്ടി – ബി ജെ പി (താമര),

9. അമ്പലവയൽ: ഏലിയാമ്മ വര്‍ഗ്ഗീസ് – ബി ജെ പി (താമര), എൻ പി കുഞ്ഞുമോൾ – സി പി എം (ചുറ്റികയും അരിവാളും നക്ഷത്രവും), ജിനി തോമസ് – കോൺഗ്രസ്സ് (കൈ),

10. തോമാട്ട്ചാൽ: ജാഫര്‍ – എസ് ഡി പി ഐ (കണ്ണട), വി എൻ ശശീന്ദ്രൻ – കോൺഗ്രസ്സ് (കൈ), കെ സദാനന്ദൻ – ബി ജെ പി (താമര),

11. മുട്ടിൽ: നസീമ ടീച്ചര്‍ – മുസ്്ലിം ലീഗ് (കോണി), കെ ഹസീന- സി പി എം (ചുറ്റികയും അരിവാളും നക്ഷത്രവും), ഹേമലത വിശ്വനാഥൻ – ബി ജെ പി (താമര),

12. മേപ്പാടി: എ ബാലചന്ദ്രൻ – സി പി ഐ (ധാന്യക്കതിരും അരിവാളും), ടി എം സുബീഷ് – ബി ജെ പി (താമര), ടി ഹംസ – മുസ്‌ലിം ലീഗ് (കോണി),

13. വൈത്തിരി: അനസ് റോസ്‍ന സ്റ്റെഫി – സി പി എം (ചുറ്റികയും അരിവാളും നക്ഷത്രവും), ചന്ദ്രിക കൃഷ്ണൻ – കോൺഗ്രസ്സ് (കൈ), സിന്ധു അയിരവീട്ടിൽ – ബി ജെ പി (താമര),

14. പടിഞ്ഞാറത്തറ: കമലാ രാമൻ – മുസ്്ലിം ലീഗ് (കോണി), ചന്ദ്രിക – ബി ജെ പി (താമര), ശാരദ മണിയൻ – രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ (റാന്തൽ വിളക്ക്),

15. തരുവണ: പി എം ആസ്യ ടീച്ചര്‍ – സി പി എം (ചുറ്റികയും അരിവാളും നക്ഷത്രവും), മുഫീദ തെസ്നി പി – മുസ്‌ലിം ലീഗ് (കോണി), വിജിഷ സജീവൻ – ബി ജെ പി (താമര),

16. എടവക: അഡ്വ. അമൃത്‍രാജ് ജോര്‍ജ് – ബി ജെ പി (താമര), ജസ്റ്റിൻ ബേബി – സി പി എം (ചുറ്റികയും അരിവാളും നക്ഷത്രവും), ജിൽസൺ തൂപ്പുംകര – കോൺഗ്രസ്സ് (കൈ),

17. വെള്ളമുണ്ട: ശ്രീജിത – ബി ജെ പി (താമര), സൽമ – മുസ്‌ലിം ലീഗ് (കോണി), സുധി രാധാകൃഷ്ണൻ – സി പി എം (ചുറ്റികയും അരിവാളും നക്ഷത്രവും).

