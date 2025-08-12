Kerala
അട്ടപ്പാടി ചുരത്തില് അജ്ഞാത മൃതദേഹം
മുക്കാലി പോലീസ് ചെക്ക്പോസ്റ്റിന് സമീപത്തെ വനത്തിലാണ് മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. അഗളി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
Latest
Kerala
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ മിന്നല് പരിശോധന; 16,565 ലിറ്റര് വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണ പിടിച്ചെടുത്തു
Kerala
ജെയ്നമ്മ തിരോധാന കേസ്: പ്രതി സെബാസ്റ്റ്യന്റെ റിമാന്ഡ് കാലാവധി നീട്ടി
Kerala
വിഭജന ഭീതി ദിനം: ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടെ പുതിയ സര്ക്കുലറുമായി കേരള സര്വകലാശാല
Kerala
അട്ടപ്പാടി ചുരത്തില് അജ്ഞാത മൃതദേഹം
National
ആധാര് കാര്ഡ് പൗരത്വത്തിന്റെ നിര്ണായക തെളിവായി കണക്കാക്കാനാവില്ല: സുപ്രീം കോടതി
Kerala
തൃശൂരില് സി പി എം ഓഫീസിലേക്ക് ബി ജെ പി മാര്ച്ച്; സംഘര്ഷം
Kerala