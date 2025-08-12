Connect with us

Kerala

അട്ടപ്പാടി ചുരത്തില്‍ അജ്ഞാത മൃതദേഹം

മുക്കാലി പോലീസ് ചെക്ക്‌പോസ്റ്റിന് സമീപത്തെ വനത്തിലാണ് മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. അഗളി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Published

Aug 12, 2025 11:21 pm |

Last Updated

Aug 12, 2025 11:21 pm

പാലക്കാട് | അട്ടപ്പാടി ചുരത്തില്‍ അജ്ഞാത മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി.

മുക്കാലി പോലീസ് ചെക്ക്‌പോസ്റ്റിന് സമീപത്തെ വനത്തിലാണ് മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. വിറക് ശേഖരിക്കാന്‍ പോയ ആദിവാസികളാണ് മൃതദേഹം കണ്ടത്.

അഗളി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ മിന്നല്‍ പരിശോധന; 16,565 ലിറ്റര്‍ വ്യാജ വെളിച്ചെണ്ണ പിടിച്ചെടുത്തു

Kerala

ജെയ്നമ്മ തിരോധാന കേസ്: പ്രതി സെബാസ്റ്റ്യന്റെ റിമാന്‍ഡ് കാലാവധി നീട്ടി

Kerala

വിഭജന ഭീതി ദിനം: ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടെ പുതിയ സര്‍ക്കുലറുമായി കേരള സര്‍വകലാശാല

Kerala

അട്ടപ്പാടി ചുരത്തില്‍ അജ്ഞാത മൃതദേഹം

National

ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് പൗരത്വത്തിന്റെ നിര്‍ണായക തെളിവായി കണക്കാക്കാനാവില്ല: സുപ്രീം കോടതി

Kerala

തൃശൂരില്‍ സി പി എം ഓഫീസിലേക്ക് ബി ജെ പി മാര്‍ച്ച്; സംഘര്‍ഷം

Kerala

ആഭിചാരക്രിയയുടെ പേരില്‍ വീട്ടമ്മയില്‍ നിന്ന് പണവും മൂന്നുപവന്‍ സ്വര്‍ണവും തട്ടിയെടുത്തു; സ്ത്രീ അറസ്റ്റില്‍