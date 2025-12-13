Connect with us

Uae

ആഗോള പാസ്പോർട്ട് റാങ്കിംഗിൽ യു എ ഇ ഒന്നാമത്

നേട്ടം തുടർച്ചയായ ഏഴാം വർഷം

Published

Dec 13, 2025 2:16 pm |

Last Updated

Dec 13, 2025 2:16 pm

ദുബൈ| യു എ ഇ പാസ്പോർട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പാസ്പോർട്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ആർട്ടൺ ക്യാപിറ്റൽ പുറത്തിറക്കിയ 2025 ലെ പാസ്പോർട്ട് സൂചികയിൽ തുടർച്ചയായ ഏഴാം വർഷമാണ് യു എ ഇ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്നത്. പല രാജ്യങ്ങളും പ്രവേശന നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കിയതിനാൽ ആഗോളതലത്തിൽ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം കുറയുമ്പോഴും യു എ ഇ പാസ്പോർട്ട് ശക്തമായി തുടരുന്നു.

ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പട്ടികയിൽ വൻ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിയത്. 175 മൊബിലിറ്റി സ്‌കോറുമായി സിംഗപ്പൂർ 30ൽ നിന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു. 174 സ്‌കോറുമായി മലേഷ്യ 41ൽ നിന്ന് 17-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ജപ്പാനും ദക്ഷിണ കൊറിയയും മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തി. സ്‌പെയിൻ, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മുൻനിരയിലുണ്ടെങ്കിലും കർശനമായ അതിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം സ്‌കോറിൽ കുറവുണ്ടായി.

ബ്രിട്ടൻ, അമേരിക്ക, കാനഡ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടുകൾക്ക് റാങ്കിംഗിൽ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ചു. ബ്രിട്ടൻ 39-ാം സ്ഥാനത്തേക്കും അമേരിക്ക 41-ാം സ്ഥാനത്തേക്കും പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. കാനഡ 40-ാം സ്ഥാനത്താണ്. സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാവൽ ഓതറൈസേഷൻ പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ രാജ്യങ്ങൾ വ്യാപകമാക്കുന്നത് യാത്രാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: ജനങ്ങള്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കൈപ്പറ്റി പണി തന്നു; എം എം മണി

Kerala

കോഴിക്കോട് കോര്‍പറേഷനിലെ കുറ്റിച്ചിറയില്‍ ലീഗിന്റെ ഫാത്തിമ തഹ്ലിയക്ക് വന്‍ വിജയം

Kerala

തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പറേഷന്‍ മുട്ടട ഡിവിഷനില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി വൈഷ്ണ സുരേഷ് വിജയിച്ചു

Kerala

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: കോണ്‍ഗ്രസ് വിട്ട എ വി ഗോപിനാഥ് പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശിയില്‍ തോറ്റു

Kerala

പ്രതിപക്ഷം പറയുന്ന ഒരു ആരോപണവും ജനങ്ങളെ ഏശിയിട്ടില്ല, ഇത്തവണയും എല്‍ഡിഎഫിന് മികച്ച വിജയം ഉണ്ടാകും; മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി

National

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഇനി പൂജ്യ ബാപ്പു ഗ്രാമീണ്‍ റോസ്ഗാര്‍ യോജന; പേര് മാറ്റാനുള്ള ബില്ലിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സഭ അംഗീകാരം

Kerala

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ തിരിച്ചുവരവുമായി യു ഡി എഫ്; ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങളും ഒപ്പം