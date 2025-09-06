National
നാളെ പൂര്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം; നഗ്ന നേത്രങ്ങള്കൊണ്ട് കാണാം
സെപ്തംബര് ഏഴിന് ഇന്ത്യന് സമയം രാത്രി 8.58 ന് ഭൂമിയുടെ നിഴല് ചന്ദ്രനുമേല് വീണ് തുടങ്ങും
ന്യൂഡല്ഹി | നാളെ പൂര്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. സെപ്തംബര് ഏഴിന് ഇന്ത്യന് സമയം രാത്രി 8.58 ന് ഭൂമിയുടെ നിഴല് ചന്ദ്രനുമേല് വീണ് തുടങ്ങും. അഞ്ച് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തിയേഴ് മിനുട്ടും നീണ്ട് നില്ക്കുന്നതാണ് ഗ്രഹണ പ്രക്രിയ. നഗ്ന നേത്രങ്ങള്കൊണ്ട് ചന്ദ്രഗ്രഹണം കാണാവുന്നതാണ്.
ഇന്ത്യയടക്കം ഏഷ്യന് രാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്പിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലുമെല്ലാം ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. കേരളത്തില് തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണെങ്കില് ഗ്രഹണം പൂര്ണമായി കാണാനാവും.
ചന്ദ്ര ബിംബം പൂര്ണമായും ഭൂമിയുടെ നിഴലിലാകുന്ന സമ്പൂര്ണ ഗ്രഹണം കേരളത്തില് ഒരു മണിക്കൂറും ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനുട്ടും നീണ്ട് നില്ക്കും. രാത്രി 11.41 ഓടെയാകും ചന്ദ്രന് പൂര്ണമായും മറയ്ക്കപ്പെടുക. എട്ടാം തീയതി അര്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനുട്ട് പിന്നിടുമ്പോള് ചന്ദ്ര ബിംബംത്തിന് മുകളില് നിന്ന് നിഴല് മാറിത്തുടങ്ങും. 2.25 ഓടെ ഗ്രഹണം പൂര്ണമായി അവസാനിക്കും.
ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 60 ശതമാനത്തിനും ഏഴാം തീയതിയിലെ ഗ്രഹണം കാണാം എന്നതാണ് എറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇത് കഴിഞ്ഞാലൊരു 2028 ഡിസംബര് 31 നും പൂര്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ത്യയില് നിന്ന് കാണാനാവും.