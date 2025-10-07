Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത

മണിക്കൂറില്‍ 40 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗത്തില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്

Published

Oct 07, 2025 7:16 am |

Last Updated

Oct 07, 2025 7:16 am

തിരുവനന്തപുരം |  സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. മണിക്കൂറില്‍ 40 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗത്തില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്

നാളെ മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ സജീവമാകുമെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു

വ്യാഴാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനുനേരെ അതിക്രമശ്രമം: കുറ്റബോധമില്ല, ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് ചെയ്തു; അഭിഭാഷകന്‍ രാകേഷ് കിഷോര്‍

Kerala

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല; സ്വര്‍ണപ്പാളികള്‍ നല്‍കുമ്പോള്‍ താന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനത്തുമില്ല: ദേവസ്വം മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് എന്‍ വാസു

Kerala

ചൊവ്വന്നൂരിലെ കൊലപാതകം; മരിച്ചത് തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയെന്ന് വിവരം

Kerala

പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഇരുചക്ര വാഹന ഷോറൂമില്‍ തീപ്പിടുത്തം; 25 ഓളം വാഹനങ്ങള്‍ കത്തി നശിച്ചു

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴക്ക് സാധ്യത

International

ധനാനുമതി ബില്‍ സെനറ്റില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു; യു എസില്‍ സാമ്പത്തിക അടച്ചുപൂട്ടല്‍ തുടരും

From the print

പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ ബി ജെ പി എം പിക്ക് നേരെ കല്ലേറ്