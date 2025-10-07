Connect with us

Kerala

കവര്‍ച്ചക്കിടെ സ്‌കൂളില്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയ മോഷ്ടാവ് പിടിയില്‍

സ്‌കൂളില്‍ നിന്നു കവര്‍ന്ന യു പിഎസും പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ യൂണിറ്റുകളുടെ കാഷ് കളക്ഷന്‍ ബോക്സ് തകര്‍ത്ത് എടുത്ത പണവും ആയുധങ്ങളുമായാണ് ഇയാള്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയത്.

Published

Oct 07, 2025 9:18 am |

Last Updated

Oct 07, 2025 9:18 am

തിരുവനന്തപുരം |  ആറ്റിങ്ങലില്‍ കവര്‍ച്ചക്കിടെ സ്‌കൂളില്‍ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയ മോഷ്ടാവ് പിടിയില്‍. ആറ്റിങ്ങല്‍ സ്വദേശി വിനീഷ് (23) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം. രാവിലെ ലൈറ്റ് അണയ്ക്കുന്നതിനായി എത്തിയ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന്‍ കാഷ് കൗണ്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുറി തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ട് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ലോക്കര്‍ തുറക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടു.

പരിശോധന നടത്തിയ സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ബ്ലോക്കിലെ ആണ്‍കുട്ടികളുടെ ശുചിമുറിക്ക് സമീപത്തായി നിലത്തു കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന നിലയില്‍ മോഷ്ടാവിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. സ്‌കൂളില്‍ നിന്നു കവര്‍ന്ന യു പിഎസും പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ യൂണിറ്റുകളുടെ കാഷ് കളക്ഷന്‍ ബോക്സ് തകര്‍ത്ത് എടുത്ത പണവും ആയുധങ്ങളുമായാണ് ഇയാള്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ശബരിമലയില്‍ കലങ്ങിത്തെളിയാനുണ്ട്; സ്വര്‍ണക്രമക്കേടില്‍ മറുപടി പറയേണ്ടത് തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണര്‍: എ പത്മകുമാര്‍

National

കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് ഡാം തുറന്നു; കുത്തൊഴുക്കില്‍ 50 കിലോമീറ്ററോളം ഒഴുകിപ്പോയ 65കാരിയെ രക്ഷിച്ചു

Career Notification

ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണപ്പാളി വിവാദം: തെറ്റുകാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കണം; ജി സുകുമാരന്‍ നായര്‍

Kerala

ജനഹിതമറിയാന്‍ നവകേരള ക്ഷേമ സര്‍വേയുമായി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം ഇന്നും നിയമസഭയില്‍; ദേവസ്വം മന്ത്രി രാജിവെക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം

Uae

ആക്സസ് എബിലിറ്റീസ് എക്‌സ്‌പോ തുടങ്ങി