Kerala
കൊല്ലത്ത് കിണറ്റില് ചാടിയ യുവതിയെ രക്ഷിക്കാന് ശ്രമിക്കവെ ഫയര്ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു
അര്ച്ചനയെ രക്ഷിക്കാന് സോണി കിണറിലേക്കിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കിണറിന്റെ കൈവരി തകര്ന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചത്.
കൊല്ലം | കൊല്ലം നെടുവത്തൂരില് കിണറ്റില് ചാടിയ യുവതിയെ രക്ഷിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തില് ഫയര്ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനടക്കം മൂന്ന് പേര് മരിച്ചു. കിണറിന്റെ കൈവരി ഇടിഞ്ഞാണ് അപകടം. നെടുവത്തൂര് സ്വദേശിനി അര്ച്ചന(33)യെ രക്ഷിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ദുരന്തം. അര്ച്ചനക്ക് പുറമെ കൊട്ടാരക്കര ഫയര് ആന്ഡ് റസ്ക്യൂ യൂണിറ്റ് അംഗമായ ആറ്റിങ്ങല് സ്വദേശി സോണി എസ് കുമാര് (36), അര്ച്ചനയുടെ സുഹൃത്ത് ശിവകൃഷ്ണന് (22) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്
രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. യുവതി കിണറ്റില് ചാടിയെന്ന വിവരം കിട്ടിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഫയര്ഫോഴ്സ് സ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. 80 അടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കിണറില് ഈ സമയത്ത് യുവതി കിടക്കുകയായിരുന്നു.അര്ച്ചനയെ രക്ഷിക്കാന് സോണി കിണറിലേക്കിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് കിണറിന്റെ കൈവരി തകര്ന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ചത്. സോണിയുടെയും അര്ച്ചനയുടെയും ശരീരത്തിലേക്ക് കല്ലുള്പ്പെടെ പതിക്കുകയായിരുന്നു. കിണറിന്റെ കൈവരിക്ക് സമീപം നില്ക്കുകയായിരുന്ന ശിവകൃഷ്ണനും കിണറിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ മാതാവാണ് അര്ച്ചന