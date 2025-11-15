local body election 2025
വേങ്ങരയില് യു ഡി എഫില് നിന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മൂന്ന് പേര്
മൂന്ന് പേര്ക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് കന്നി മത്സരമാണ്.
വേങ്ങര | മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് യു ഡി എഫില് മൂന്ന് പേര് മത്സരിക്കുന്നു. വേങ്ങര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുന് പ്രസിഡന്റും ഊരകം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ സഹോദര പുത്രനുമായ പി കെ അസ്ലു, പാക്കടപ്പുറായ സ്വദേശിയും യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ ശരീഫ് കുറ്റൂര്, മുന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും ദളിത് ലീഗ് നേതാവുമായിരുന്ന എ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ മകള് അഡ്വ. എ പി സ്മിജി എന്നിവരാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
പി കെ അസ്ലു വേങ്ങരയിലും ശരീഫ് കുറ്റൂര് നന്നമ്പ്രയിലും അഡ്വ. എ പി സ്മിജി താനാളൂര് എസ് സി സംവരണ വാര്ഡിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
മൂന്ന് പേര്ക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് കന്നി മത്സരമാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
bihar election 2025
എസ് ഐ ആർ ഇംപാക്ട്: 11 സീറ്റുകളിൽ വിജയിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തവരേക്കാൾ കുറവ്
Kerala
എസ് ഐ ആര്: സി പി എം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദന്
National
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിനു പിന്നാലെ ആര് ജെ ഡിയില് പൊട്ടിത്തെറി; ലാലുവിന്റെ മകള് രോഹിണി ആചാര്യ പാര്ട്ടി വിട്ടു
National
നൗഗാം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സ്ഫോടനം: മരണം ഒമ്പതായി
Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള: ദ്വാരപാലക പാളികള് ഇളക്കി പരിശോധിക്കാന് അനുമതി
local body election 2025
കോഴിക്കോട് കോര്പറേഷനിലെ 23 സീറ്റുകളില് ലീഗ് പട്ടിക
local body election 2025