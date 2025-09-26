Eranakulam
വൈപ്പിനില് വിദ്യാര്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു
പാലക്കാട് സ്വദേശിനി ഫായിസ (21) ആണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാര്ഥിനിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കൊച്ചി | എറണാകുളം വൈപ്പിനില് പുഴയിലിറങ്ങിയ വിദ്യാര്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു. പാലക്കാട് സ്വദേശിനി ഫായിസ (21) ആണ് മരിച്ചത്. മഹാരാജാസ് കോളജിലെ വിദ്യാര്ഥിയാണ്.
ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാര്ഥിനിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ഇരുവരും ഒഴുക്കില്പ്പെടുകയായിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Eranakulam
വൈപ്പിനില് വിദ്യാര്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു
International
നെതന്യാഹുവിനെതിരെ യു എന്നില് വാക്കൗട്ട്; ഇറങ്ങിപ്പോയത് നൂറോളം പ്രതിനിധികള്
Kerala
വയനാട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റായി ടി ജെ ഐസക് ചുമതലയേറ്റു
Kerala
എസ് ഐ ആര് കേരളത്തില് നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തില് നിന്ന് കേന്ദ്രം പിന്തിരിയണം: എം വി ഗോവിന്ദന്
Kerala
നവരാത്രി; സംസ്ഥാനത്ത് ഈമാസം 30നും പൊതു അവധി
Kerala
അധിക്ഷേപ പ്രചാരണക്കേസ്; കെ എം ഷാജഹാന് ജാമ്യം
National