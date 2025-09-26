Connect with us

Eranakulam

വൈപ്പിനില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു

പാലക്കാട് സ്വദേശിനി ഫായിസ (21) ആണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Published

Sep 26, 2025 8:27 pm |

Last Updated

Sep 26, 2025 8:27 pm

കൊച്ചി | എറണാകുളം വൈപ്പിനില്‍ പുഴയിലിറങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു. പാലക്കാട് സ്വദേശിനി ഫായിസ (21) ആണ് മരിച്ചത്. മഹാരാജാസ് കോളജിലെ വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്.

ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഇരുവരും ഒഴുക്കില്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു.

 

