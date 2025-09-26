Connect with us

Kerala

നവരാത്രി; സംസ്ഥാനത്ത് ഈമാസം 30നും പൊതു അവധി

നവരാത്രിയുടെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളില്‍ പൊതു അവധിയാണ്. ഇതിനു പുറമെയാണ് പുതിയ അവധി.

Published

Sep 26, 2025 6:44 pm |

Last Updated

Sep 26, 2025 6:44 pm

തിരുവനന്തപുരം | നവരാത്രി ആഘോഷം പ്രമാണിച്ച് ഈമാസം 30നും പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. പൊതുഭരണ വകുപ്പാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

നവരാത്രിയുടെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന്, രണ്ട് തീയതികളില്‍ പൊതു അവധിയാണ്. ഇതിനു പുറമെയാണ് പുതിയ അവധി.

സര്‍ക്കാര്‍, അര്‍ധസര്‍ക്കാര്‍, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും നെഗോഷ്യബിള്‍ ഇന്‍സ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും പ്രൊഫഷണല്‍ കോളജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുഴുവന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും അവധി ബാധകമാണ്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍ കേരളത്തില്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തില്‍ നിന്ന് കേന്ദ്രം പിന്തിരിയണം: എം വി ഗോവിന്ദന്‍

Kerala

നവരാത്രി; സംസ്ഥാനത്ത് ഈമാസം 30നും പൊതു അവധി

Kerala

അധിക്ഷേപ പ്രചാരണക്കേസ്; കെ എം ഷാജഹാന് ജാമ്യം

National

മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പോലീസ് മര്‍ദനം: പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് ഡല്‍ഹി കമ്മീഷണര്‍ക്ക് കത്തയച്ച് ബ്രിട്ടാസ് എം പി

National

ലഡാക്കിലെ കലാപം; പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സോനം വാംഗ്ചുക് അറസ്റ്റില്‍

National

ദസറ: മൈസൂരുവില്‍ നിന്ന് വിവിധ നഗരങ്ങളിലേക്ക് അധിക സര്‍വീസുമായി റെയില്‍വേ

Kerala

കെ ജെ ഷൈനിന്റെ പരാതി; കെ എം ഷാജഹാന്റെ വീട്ടില്‍ വീണ്ടും പോലീസ് റെയ്ഡ്