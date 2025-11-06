Kasargod
കാസര്ക്കോട് സ്ക്കൂട്ടര് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലില് ഇടിച്ച് വിദ്യാര്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ഇലക്ട്രിക്ക് സ്ക്കൂട്ടറില് കൂട്ടുകാരിയോടൊപ്പം ട്യൂഷന് സെന്ററിലേക്ക് പേകുന്ന വഴിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്
കുമ്പള| കാസര്ക്കോട് കുമ്പളയില് സ്ക്കൂട്ടര് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലില് ഇടിച്ച് വിദ്യാര്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം.
ബമ്പ്രാണ ചൂരിത്തടുക്ക സ്വദേശി റിസ്വാനയാണ് മരിച്ചത്. കൊടിയമ്മ സ്ക്കൂളിലെ പത്താം ക്ലസ്സ് വിദ്യാര്ഥിയാണ്.
ഇലക്ട്രിക്ക് സ്ക്കൂട്ടറില് കൂട്ടുകാരിയോടൊപ്പം ട്യൂഷന് സെന്ററിലേക്ക് പേകുന്ന വഴിയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. വഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലില് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ റിസ്വാനയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല.
