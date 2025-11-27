Connect with us

National

എ ഐ എ ഡി എം കെ പുറത്താക്കിയ സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ ഇന്ന് ടി വി കെയില്‍ ചേരും

ഇന്നലെ വിജയ്യുമായി സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു

Published

Nov 27, 2025 6:39 am |

Last Updated

Nov 27, 2025 6:39 am

ചെന്നൈ | എ ഐ എ ഡി എം കെ പുറത്താക്കിയ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് കെ എ സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ ഇന്ന് സിനിമാ താരം വിജയ്‌യുടെ ടി വി കെയില്‍ ചേരും. രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ചെന്നൈയിലേ ടി വി കെ ഓഫീസില്‍ എത്തി വിജയ്യില്‍ നിന്ന് അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

ഇന്നലെ വിജയ്യുമായി സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ടി വി കെ സംഘടന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനവും കോര്‍ കമ്മിറ്റി കോ ഓഡിനേറ്റര്‍ പദവിയും സെങ്കോട്ടയ്യന് ലഭിച്ചേക്കും. ഒമ്പതു തവണ എം എല്‍ എ ആയ സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ ജയലളിത, പനീര്‍ശെല്‍വം മന്ത്രിസഭാകളില്‍ അംഗമായിരുന്നു.

സെങ്കോട്ടയ്യനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ ഡി എം കെയും ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ദേവസ്വം മന്ത്രി ശേഖര്‍ ബാബു സെങ്കോട്ടയ്യനെ കണ്ടിരുന്നു. എം ജി ആറിന്റെ കാലത്ത് എ ഐ എഡി എം കെ ട്രഷറര്‍ ആയിരുന്നു സെങ്കോട്ടയ്യന്‍.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ പിക്കപ്പ് വാനും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു

International

ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ജയിലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് അഭ്യൂഹം; കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ജയില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുമതി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച: തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി എ പത്മകുമാറിന്റെ നിര്‍ണായക മൊഴി

Kerala

മലപ്പുറത്ത് പുലര്‍ച്ചെ ലോറികള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു

National

എ ഐ എ ഡി എം കെ പുറത്താക്കിയ സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ ഇന്ന് ടി വി കെയില്‍ ചേരും

International

വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം വെടിവെപ്പ്; രണ്ടു സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു

Kerala

പോരിന് വീര്യം കൂടും; കണ്ണൂര്‍ പിടിക്കാന്‍ കെ സുധാകരനും ഇ പി ജയരാജനും നേർക്കുനേര്‍