Connect with us

Kerala

മലപ്പുറത്ത് പുലര്‍ച്ചെ ലോറികള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു

കാക്കഞ്ചേരിക്കടുത്ത് ചെട്ട്യാര്‍മാടിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു

Published

Nov 27, 2025 6:46 am |

Last Updated

Nov 27, 2025 6:46 am

മലപ്പുറം | മലപ്പുറത്ത് വാഹനാപകടത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. കാക്കഞ്ചേരിക്കടുത്ത് ചെട്ട്യാര്‍മാടില്‍ ലോറികള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നു മണിയോടെയുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇരുവരെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മൂവാറ്റുപുഴയില്‍ പിക്കപ്പ് വാനും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മരിച്ചു

International

ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ ജയിലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് അഭ്യൂഹം; കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ജയില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുമതി

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച: തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി എ പത്മകുമാറിന്റെ നിര്‍ണായക മൊഴി

Kerala

മലപ്പുറത്ത് പുലര്‍ച്ചെ ലോറികള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു

National

എ ഐ എ ഡി എം കെ പുറത്താക്കിയ സെങ്കോട്ടയ്യന്‍ ഇന്ന് ടി വി കെയില്‍ ചേരും

International

വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം വെടിവെപ്പ്; രണ്ടു സൈനികര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു

Kerala

പോരിന് വീര്യം കൂടും; കണ്ണൂര്‍ പിടിക്കാന്‍ കെ സുധാകരനും ഇ പി ജയരാജനും നേർക്കുനേര്‍