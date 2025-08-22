Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ട; കോണ്ഗ്രസ്
രാഹുലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങള് അന്വേഷിക്കാന് സമിതിയെ നിയോഗിക്കാനും പാര്ട്ടി തീരുമാനിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം| ആരോപണങ്ങള് നേരിടുന്ന യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി കോണ്ഗ്രസ്. സംഘടനാപരമായ നടപടി മാത്രം മതിയെന്നാണ് പാര്ട്ടിയിലുണ്ടായ ധാരണ. രാഹുലിനെതിരായ ആരോപണങ്ങള് അന്വേഷിക്കാന് സമിതിയെ നിയോഗിക്കാനും പാര്ട്ടി തീരുമാനിച്ചു.
അതേസമയം, രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിന് തയാറെടുക്കുകയാണ് സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ പത്തനംതിട്ട അടൂരിലെ വീട്ടിലേക്കും പ്രതിഷേധത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് യുത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതോടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചര്ച്ചകളും സജീവമാണ്. നിലവിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ അബിന് വര്ക്കി, ഒ ജെ ജനീഷ് , ദേശീയ സെക്രട്ടറി ബിനു ചുള്ളിയില് കെഎസ്യു മുന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അഭിജിത്ത് എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്.