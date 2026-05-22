Connect with us

National

'സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ കൊലപ്പെടുത്തും'; ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങള്‍ വരുന്നതായി കോക്രോച്ച് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകന്‍

ഫോണിലൂടെയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുമാണ് സന്ദേശങ്ങള്‍ എത്തുന്നതെന്ന് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകന്‍ അഭിജിത് ദീപ്‌കേ. ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ദീപ്‌കേയുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍.

Published

May 22, 2026 8:09 pm |

Last Updated

May 22, 2026 8:09 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍ വരുന്നതായി പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകന്‍ അഭിജിത് ദീപ്‌കേ. ഫോണിലൂടെയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുമാണ് സന്ദേശങ്ങള്‍ എത്തുന്നത്. ഇവയില്‍ ചിലത് ദീപ്‌കേ സാമൂഹിക മാധ്യമത്തില്‍ പങ്കുവെച്ചു. ഭീഷണിയില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് ദീപ്‌കേയുടെ രക്ഷിതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

‘കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടിയുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടുക. നിങ്ങള്‍ക്ക് പണം കിട്ടും. ബി ജെ പിയില്‍ ചേരുക. അല്ലെങ്കില്‍ അമേരിക്കയില്‍ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടും.’- സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്‌സില്‍ അഭിജിത് ദീപ്‌കേ പങ്കുവച്ച സന്ദേശങ്ങളിലൊന്നില്‍ പറയുന്നു.

അതിനിടെ, കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി എന്ന പേരില്‍ തുടങ്ങിയ ആക്ഷേപ ഹാസ്യ അക്കൗണ്ടുകള്‍ രാജ്യസുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യയെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ഇടപെടല്‍ ഈ അക്കൗണ്ടുകള്‍ക്ക് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കണമെന്നും ഐ ബി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചതായാണ് സൂചന. അരാജകത്വം കൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ തകര്‍ക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രതികരണം.

 

 

 

Related Topics:

Latest

Kerala

പോലീസ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥലംമാറ്റം; വി ഡി സതീശന്‍ സര്‍ക്കാരിന് തിരിച്ചടി

Kerala

റബര്‍ മേഖലക്ക് പ്രതീക്ഷയായി 'കേര' പദ്ധതി; ഹെക്ടറിന് 75,000 രൂപ പുനര്‍നടീല്‍ സഹായം

Education Notification

ജാമിഅത്തുല്‍ ഹിന്ദ്; പഞ്ചവത്സര ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Education

ജാമിഅതുല്‍ ഹിന്ദ് പ്ലസ് വണ്‍ ജെ സാറ്റ്; രണ്ടാം അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

National

'സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ കൊലപ്പെടുത്തും'; ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങള്‍ വരുന്നതായി കോക്രോച്ച് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകന്‍

Kerala

കോഴിക്കോട് പവര്‍ഗ്രിഡ് സബ്‌സ്റ്റേഷനിലെ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ തകരാര്‍; നാല് ജില്ലകളില്‍ ഭാഗിക വൈദ്യുതി തടസ്സത്തിന് സാധ്യത

Kerala

ടി പി വധം: ഗൂഢാലോചനക്കേസില്‍ വീണ്ടും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടാനൊരുങ്ങി ആര്‍ എം പി