Kerala
റബര് മേഖലക്ക് പ്രതീക്ഷയായി 'കേര' പദ്ധതി; ഹെക്ടറിന് 75,000 രൂപ പുനര്നടീല് സഹായം
30,000 ഹെക്ടറില് പുതുനടീല്. 50,000ത്തോളം കര്ഷകര്ക്ക് നേരിട്ട് ആനുകൂല്യം.
പത്തനംതിട്ട | റബര് കര്ഷകര്ക്ക് സമാശ്വാസ പദ്ധതിയുമായി കൃഷി വകുപ്പ്. ഉത്പാദനക്ഷമത കുറഞ്ഞ പഴയ റബര് മരങ്ങള് മുറിച്ചുമാറ്റി, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കാനും ഉയര്ന്ന ഉത്പാദനക്ഷമത കൈവരിക്കാനും കഴിയുന്ന പുതിയ ഇനങ്ങളാണ് ‘കേര’ പദ്ധതിയിലൂടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് 30,000 ഹെക്ടര് വരെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതുനടീലിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിലൂടെ ഏകദേശം 50,000 റബര് കര്ഷകര്ക്ക് നേരിട്ട് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കും.
25 സെന്റ് മുതല് അഞ്ച് ഹെക്ടര് വരെ റബര് കൃഷിയുള്ള ചെറുകര്ഷകര്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നല്കിയാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആദ്യ വര്ഷം 55,000 രൂപയും രണ്ടാം വര്ഷം 20,000 രൂപയും എന്ന രീതിയില് ഓരോ കര്ഷകനും പരമാവധി രണ്ട് ഹെക്ടര് വരെയുള്ള റബര് പുനര്നടീലിന് ധനസഹായം ലഭ്യമാകും. ലോകബേങ്കിന്റെ സഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന കേര പദ്ധതിയിലൂടെ ഹെക്ടറിന് 75,000 രൂപ നിരക്കില് സര്ക്കാരിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്കീമിലേക്ക് കര്ഷകര്ക്ക് ഇപ്പോള് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ധനസഹായത്തോടൊപ്പം കേര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ശാസ്ത്രീയ കൃഷിമുറകളും പ്രകൃതി സൗഹൃദ കാലാവസ്ഥാ അതിജീവന രീതികളും കര്ഷകര്ക്ക് കൈമാറും. മികച്ച ഇനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാല് ദീര്ഘകാലത്തേക്ക് ഉത്പാദനം ലഭിക്കുകയും വരുമാനം വര്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.
കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള അത്യുത്പാദന റബര് തൈകള് കര്ഷകര്ക്ക് എളുപ്പത്തില് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 30 അംഗീകൃത നഴ്സറികള്ക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് സ്കീമില് പിന്തുണയുള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തൈകള് കുറഞ്ഞ ചെലവില് കര്ഷകര്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഓരോ നഴ്സറിക്കും പരമാവധി ആറുലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി അനുവദിക്കുമെന്ന് കേര അറിയിച്ചു. ഓണ്ലൈന് രജിസ്ട്രേഷന് ചെയ്ത കര്ഷകരെ കേര സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. യോഗ്യരായ കര്ഷകര്ക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതും, പുനര്നടീല് ശരിയായി നടപ്പാക്കുന്നതും ഉറപ്പാക്കാന് കേരയുടെ ഫീല്ഡ് ഓഫീസര്മാര് നേരിട്ട് വഴികാട്ടും.
അപേക്ഷിക്കുമ്പോള് തിരിച്ചറിയല് രേഖ, ഫോട്ടോ, ബേങ്ക് പാസ് ബുക്ക്, കൈവശാവകാശ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്, കൃഷിയിടത്തിന്റെ സ്കെച്ച്, അംഗീകൃത നഴ്സറിയില് നിന്ന് നടീല് വസ്തുക്കള് വാങ്ങിയതിന്റെ ബില് തുടങ്ങിയ രേഖകള് ഓണ്ലൈനായി സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതല് വിവരങ്ങള്ക്ക് കേരയുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വഴുതക്കാടുള്ള സംസ്ഥാന എസ് പി എം യു ഓഫീസിലോ അതാത് റീജ്യണല് ഓഫീസുമായോ +91 9188301359 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടണം. താത്പര്യമുള്ള കര്ഷകര്ക്കും നഴ്സറികള്ക്കും കേര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയ ഓണ്ലൈന് പോര്ട്ടല് വഴി അപേക്ഷിക്കാം: www.keraplantation.kerala.gov.in