Connect with us

Kerala

പോലീസ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥലംമാറ്റം; വി ഡി സതീശന്‍ സര്‍ക്കാരിന് തിരിച്ചടി

തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ എസ് പി ഓഫിസിലെ ഉള്‍പ്പെടെ 25 പേരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം അടങ്ങിയ ഉത്തരവ് പൂര്‍ണമായും കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണല്‍ സ്റ്റേ ചെയ്തു

Published

May 22, 2026 9:05 pm |

Last Updated

May 22, 2026 9:06 pm

തിരുവനന്തപുരം | പോലീസ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികളെ സ്ഥലംമാറ്റിയ നടപടിയില്‍ സര്‍ക്കാരിന് തിരിച്ചടി. തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ എസ് പി ഓഫിസിലെ ഉള്‍പ്പെടെ 25 പേരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം അടങ്ങിയ ഉത്തരവ് പൂര്‍ണമായും കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണല്‍ സ്റ്റേ ചെയ്തു.

വി ഡി സതീശന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെ സ്വീകരിച്ച ആദ്യ നടപടികളിലൊന്നായിരുന്നു പോലീസിലെ കൂട്ടസ്ഥലംമാറ്റം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ എസ് പി ഓഫിസില്‍ നിന്ന് 25 ജീവനക്കാരെ സ്ഥലംമാറ്റിയിരുന്നു. ഇതില്‍ നാലുപേരാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത്. ഇത് പരിശോധിച്ച ശേഷം ട്രിബ്യൂണല്‍ ഈ 25 പേരുടെ സ്ഥലം മാറ്റ ഉത്തരവ് പൂര്‍ണമായും സ്റ്റേ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

 

Related Topics:

Latest

Kerala

പോലീസ് അസോസിയേഷന്‍ ഭാരവാഹികളുടെ സ്ഥലംമാറ്റം; വി ഡി സതീശന്‍ സര്‍ക്കാരിന് തിരിച്ചടി

Kerala

റബര്‍ മേഖലക്ക് പ്രതീക്ഷയായി 'കേര' പദ്ധതി; ഹെക്ടറിന് 75,000 രൂപ പുനര്‍നടീല്‍ സഹായം

Education Notification

ജാമിഅത്തുല്‍ ഹിന്ദ്; പഞ്ചവത്സര ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Education

ജാമിഅതുല്‍ ഹിന്ദ് പ്ലസ് വണ്‍ ജെ സാറ്റ്; രണ്ടാം അലോട്ട്‌മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

National

'സാമൂഹിക മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ പൂട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ കൊലപ്പെടുത്തും'; ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങള്‍ വരുന്നതായി കോക്രോച്ച് പാര്‍ട്ടി സ്ഥാപകന്‍

Kerala

കോഴിക്കോട് പവര്‍ഗ്രിഡ് സബ്‌സ്റ്റേഷനിലെ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ തകരാര്‍; നാല് ജില്ലകളില്‍ ഭാഗിക വൈദ്യുതി തടസ്സത്തിന് സാധ്യത

Kerala

ടി പി വധം: ഗൂഢാലോചനക്കേസില്‍ വീണ്ടും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടാനൊരുങ്ങി ആര്‍ എം പി