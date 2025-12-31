Connect with us

Kerala

പോലീസില്‍ അഴിച്ചുപണി; കെ കാര്‍ത്തിക് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി കമ്മീഷണര്‍, കൊച്ചിയില്‍ എസ് ഹരിശങ്കര്‍

ആര്‍ ബി അരുള്‍ ആണ് തൃശൂരിലെ പുതിയ റേഞ്ച് ഐ ജി. ജെ ഹിമേന്ദ്രനാഥ് തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐ ജിയാകും.

Published

Dec 31, 2025 7:30 pm |

Last Updated

Dec 31, 2025 7:30 pm

തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് പോലീസില്‍ അഴിച്ചുപണി. കെ കാര്‍ത്തികിനെ തിരുവനന്തപുരത്തെയും എസ് ഹരിശങ്കറിനെ കൊച്ചിയിലെയും കമ്മീഷണര്‍മാരായി നിയമിച്ചു.

ആര്‍ ബി അരുള്‍ ആണ് തൃശൂരിലെ പുതിയ റേഞ്ച് ഐ ജി. ജെ ഹിമേന്ദ്രനാഥ് തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐ ജിയാകും. നിലവിലെ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി കമ്മീഷണര്‍ തോംസണ്‍ ജോസാണ് വിജിലന്‍സ് ഡി ഐ ജി. ക്രൈം ബ്രാഞ്ചില്‍ നിന്ന് സ്പര്‍ജന്‍ കുമാറിനെ ദക്ഷിണമേഖലാ ഐ ജി ആയി നിയമിച്ചു.

ഡി ഐ ജിമാരായ പുട്ട വിമലാദിത്യ, എസ് അജിതാബീഗം, ആര്‍ നിശാന്തിനി, എസ് സതീഷ് ബിനോ എന്നിവര്‍ക്ക് ഐജിമാരായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

 

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Alappuzha

പക്ഷിപ്പനി: ആലപ്പുഴയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കി

Kerala

പോലീസില്‍ അഴിച്ചുപണി; കെ കാര്‍ത്തിക് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി കമ്മീഷണര്‍, കൊച്ചിയില്‍ എസ് ഹരിശങ്കര്‍

Kerala

കേരള യാത്രക്ക് കരുതലേകാന്‍ മര്‍കസ് എമര്‍ജന്‍സി മെഡിക്കല്‍ സംഘം

Kerala

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മതപരിവര്‍ത്തനം ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റ്: മലയാളി വൈദികനും ഭാര്യയും ഉള്‍പ്പെടെ 12 പേര്‍ക്ക് ജാമ്യം

Kerala

പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച് മുങ്ങിയ പ്രതി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം പിടിയില്‍

International

പുതുവത്സരം പിറന്നു; 2026നെ ആദ്യം വരവേറ്റത് കിരിബാത്തി ദ്വീപ്

Kerala

ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്‍ ജനുവരി ഒന്നിന് ശബരിമല സന്ദര്‍ശിക്കും