പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിയില് 13 വയസ്സുകാരന് കുളത്തില് മുങ്ങിമരിച്ചു
മനക്കത്തൊടി സിദ്ദീഖ്-നാസിയ ദമ്പതികളുടെ മകന് അജ്മലാണ് മരിച്ചത്. കൊപ്പം ഹൈസ്കൂളിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ഥിയാണ്.
കൊപ്പം | പട്ടാമ്പി ആമയൂരില് 13 വയസ്സുകാരനായ വിദ്യാര്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു.
കിഴക്കേക്കര മാങ്കുളത്തില് കൂട്ടുകാര്ക്കൊപ്പം കുളിക്കാനിറങ്ങിയതായിരുന്നു. അജ്മലിനെ
പട്ടാമ്പിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചുവെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
സഹോദരിമാര്: നസീഹ, നാജിഹ, നാഫിഹ.
