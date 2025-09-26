Kerala
പീരുമേട് സബ് ജയിലില് പോക്സോ കേസ് പ്രതി ജീവനൊടുക്കി
കുമളി സ്വദേശി കുമാര് (35) ആണ് ആതമഹത്യ ചെയ്തത്.
ഇടുക്കി| ഇടുക്കി പീരുമേട് സബ് ജയിലില് പോക്സോ കേസ് പ്രതി ജീവനൊടുക്കി. കുമളി സ്വദേശി കുമാര് (35) ആണ് ആതമഹത്യ ചെയ്തത്. 2024ല് കുമളി സ്റ്റേഷനില് ആയിരുന്നു കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. കേസില് പ്രതി റിമാന്ഡില് കഴിയുകയായിരുന്നു.
രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് സഹ തടവുകാര് പുറത്ത് പോയ സമയം പ്രതി ശുചിമുറിയില് ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടം നടപടികള്ക്കായി പീരുമേട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും.
(ശ്രദ്ധിക്കുക, ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യവിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടാം. Helpline 1056. 0471 – 2552056)
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
സിപിഎം പ്രവര്ത്തകന് ഒണിയന് പ്രേമന് വധക്കേസ്; പ്രതികളായ മുഴുവന് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകരെയും വെറുതെ വിട്ടു
Kerala
പീരുമേട് സബ് ജയിലില് പോക്സോ കേസ് പ്രതി ജീവനൊടുക്കി
National
ആറു പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട സേവനത്തിനുശേഷം മിഗ് 21വിമാനങ്ങള് സേനയില് നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു
Kerala
ഡെങ്കിപനി ബാധിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു
Kerala
തൃപ്പൂണിത്തുറയില് ലോറിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടര് യാത്രിക മരിച്ചു
National
കോയമ്പത്തൂരില് കാട്ടാന ആക്രമണത്തില് കര്ഷകന് മരിച്ചു
Kerala