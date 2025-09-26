Kerala
വയനാട്ടില് വന്യജീവി ആക്രമണം; വിദ്യാര്ഥിക്ക് പരുക്കേറ്റു
തിരുനെല്ലി കാരമാട് ഉന്നതിയിലെ സുനീഷിനാണ് പരുക്കേറ്റത്. വീടിനു സമീപം കളിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. ആക്രമിച്ചത് പുലിയാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വനുവകുപ്പ്
മാനന്തവാടി | വയനാട്ടില് വന്യജീവി ആക്രമണത്തില് വിദ്യാര്ഥിക്ക് പരുക്കേറ്റു. തിരുനെല്ലി കാരമാട് ഉന്നതിയിലെ സുനീഷിനാണ് പരുക്കേറ്റത്.
വീടിനു സമീപം കളിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ആക്രമണം. കുട്ടിയെ മാനന്തവാടി മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ആക്രമിച്ചത് പുലിയാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് വനുവകുപ്പ് പറഞ്ഞു.
