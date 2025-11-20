Connect with us

National

ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനം: വിദേശത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെ ബന്ധപ്പെട്ടതായുള്ള വിവരം പുറത്ത്

ഭീകരര്‍ തുടങ്ങിയ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പില്‍ പിടിയിലായവരും അംഗങ്ങളാണ്

Published

Nov 20, 2025 7:08 am |

Last Updated

Nov 20, 2025 7:08 am

ന്യൂഡല്‍ഹി | ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനത്തില്‍ വിദേശത്തുള്ള ഭീകരര്‍ ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെ നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടതായുള്ള വിവരം പുറത്ത്. ഭീകരര്‍ തുടങ്ങിയ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പില്‍ പിടിയിലായവരും അംഗങ്ങളാണ്. പാക് അധീന കാശ്മീര്‍, അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഫോണ്‍കോളുകള്‍ എത്തിയതായി കണ്ടെത്തി.

കസ്റ്റഡിയിലുള്ളവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ മരവിപ്പിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു. ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടന കേസില്‍ ഉമര്‍ നബിയുമായി ബന്ധമുള്ള കൂടുതല്‍ പേരെ കണ്ടെത്താന്‍ എന്‍ ഐ എ നീക്കം ശക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ ഉമര്‍ നബി ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ അല്‍ഫലാ സര്‍വകലാശാലയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അടക്കമുള്ള 200 ജീവനക്കാര്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ആണെന്നും ഉന്നത വൃത്തങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിച്ചു. ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനത്തിനുശേഷം ക്യാമ്പസില്‍ നിന്ന് പോയവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ട്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനം: വിദേശത്തുനിന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളവരെ ബന്ധപ്പെട്ടതായുള്ള വിവരം പുറത്ത്

From the print

കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ: കെ ജയന്തിനെ യു ഡി എഫിന്റെ മേയര്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാൻ നീക്കം

From the print

നാമനിര്‍ദേശ പത്രികാ സമര്‍പ്പണം; സമയപരിധി നാളെ അവസാനിക്കും

From the print

ബി ജെ പിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാന്‍ ബി ഡി ജെ എസ്; എന്‍ ഡി എയില്‍ പൊട്ടിത്തെറി

Kerala

വിര്‍ച്വല്‍ അറസ്റ്റ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി രണ്ടുപേരില്‍നിന്നായി 87 ലക്ഷത്തോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി

Kerala

മലപ്പുറം മാറാക്കരയില്‍ മുസ്ലിം ലീഗില്‍ കൂട്ടരാജി

Kerala

രാമനാട്ടുകരയില്‍ രണ്ട് യുവാക്കള്‍ക്ക് കുത്തേറ്റു; അക്രമി അക്ബര്‍ ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു