പിണറായി വിജയന്റെ ഇസഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷ പിന്വലിച്ചു
വൈ കാറ്റഗറി സുരക്ഷയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, മുന്മുഖ്യമന്ത്രി എന്നീ പരിഗണനകള് വെച്ച് ഇപ്പോള് നല്കുന്നത്
തിരുവനന്തപുരം | മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തില് നിന്നും മാറിയതോടെ പിണറായി വിജയന് നല്കിയിരുന്ന ഇസഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷ ഒഴിവാക്കി. വൈ കാറ്റഗറി സുരക്ഷയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, മുന്മുഖ്യമന്ത്രി എന്നീ പരിഗണനകള് വെച്ച് ഇപ്പോള് നല്കുന്നത്. ഇതോടെ ഗണ്മാന്മാര് കൂടെയുണ്ടാവില്ല.
ഗണ്മാനെ പിന്വലിച്ചതോടെ രണ്ട് പിഎസ്ഒമാരെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്കോര്ട്ട് വാഹനം ഒഴിവായെങ്കിലും പൈലറ്റ് വാഹനം തുടരും. വീട്ടിലും സുരക്ഷയ്ക്കായി പോലീസിനെ നിയോഗിക്കും. ഇത് വര്ധിപ്പിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തില് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തല് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കും.നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ കെഎസ്യു പ്രവര്ത്തകരെ മര്ദിച്ച കേസില് പ്രതിയായ ഗണ്മാന് സന്ദീപിനെയാണ് പിണറായി വിജയന്റെ സുരക്ഷാ സംഘത്തില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. സന്ദീപ് തിരികെ പോലീസിലേക്ക് മടങ്ങി
കേസില് മറ്റൊരു പ്രതിയായ സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അനില്കുമാര് പിണറായിക്കൊപ്പം തുടരുകയാണ്.2023 ഡിസംബര് 15നായിരുന്നു അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ ഗണ്മാന്മാര് പ്രതിഷേധത്തിനെത്തിയ കെഎസ്യു പ്രവര്ത്തകരെ മര്ദ്ദിച്ചത്.