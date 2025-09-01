Kerala
ആലപ്പുഴയില് ആനയുടെ കുത്തേറ്റ പാപ്പാന് മരിച്ചു
ഈ ആനയുടെ രണ്ടാം പാപ്പാന് കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി സുനില്കുമാര് (മണികണ്ഠന്-40) ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്
ഹരിപ്പാട് | ആലപ്പുഴയില് ആനയുടെ ആക്രമണത്തില് പരുക്കേറ്റ പാപ്പാന് മരിച്ചു. മാവേലിക്കര കണ്ടിയൂര് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒന്നാംപാപ്പാന് അടൂര് തെങ്ങമം ഗോകുലം വീട്ടില് മുരളീധരന് നായര് (53) ആണ് മരിച്ചത്. ആനയുടെ കുത്തേറ്റ് പരുമലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലിരിക്കേ ഞായറാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നോടെയായിരുന്നു മരണം.
ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമീക്ഷേത്രത്തിലെ സ്കന്ദന് എന്ന ആനയാണ് അക്രമാസക്തനായത്. ഈ ആനയുടെ രണ്ടാം പാപ്പാന് കരുനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി സുനില്കുമാര് (മണികണ്ഠന്-40) ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്. സുനില്കുമാറിനെ ചവിട്ടി പരുക്കേല്പ്പിച്ച ആനയെ തളയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് മുരളീധരന് നായര്ക്ക് കുത്തേറ്റത്. ആനയുടെ ഒന്നാംപാപ്പാന് മൈനാഗപ്പള്ളി സ്വദേശി പ്രദീപിനും നിസ്സാര പരുക്കേറ്റു.
മദപ്പാടിനെത്തുടര്ന്ന് മാര്ച്ച് മുതല് ആനയെ തളച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ചയാണ് അഴിച്ചത്. ആദ്യം ക്ഷേത്രദര്ശനം നടത്തി. പിന്നാലെ തന്ത്രികുടുംബമായ പടിഞ്ഞാറെ പുല്ലാംവഴിയില് ആനയെ എത്തിച്ചു. അവിടെ തളയ്ക്കുന്നതിനിടെ ഒന്നാംപാപ്പാന് പ്രദീപിനെ ആന തട്ടിവീഴ്ത്തി. ഈ സമയം സുനില്കുമാര് ആനപ്പുറത്തായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറോളം ഇയാള് ആനപ്പുറത്തിരുന്നു. ശാന്തനായി നിന്ന ആന പെട്ടെന്ന് അക്രമാസക്തനായി സുനില്കുമാറിനെ തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് വലിച്ചുതാഴെയിട്ടശേഷം ചവിട്ടുകയായിരുന്നു