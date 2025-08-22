Kerala
ഓണസമ്മാനം; രണ്ടു മാസത്തെ ക്ഷേമ പെന്ഷന് ഒന്നിച്ചുനല്കും
62 ലക്ഷത്തോളം പേര്ക്കാണ് ഓണത്തിന് 3200 രൂപ വീതം ലഭിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം| സാമൂഹ്യസുരക്ഷ, ക്ഷേമനിധി പെന്ഷന് ഗുണഭോക്താക്കള്ക്ക് സര്ക്കാരിന്റെ ഓണ സമ്മാനമായി രണ്ടു മാസത്തെ ക്ഷേമ പെന്ഷന് ഒന്നിച്ചുനല്കും. ഇതിനായി 1679 കോടി അനുവദിച്ചതായി ധനകാര്യമന്ത്രി കെ.എന് ബാലഗോപാല് പറഞ്ഞു. 62 ലക്ഷത്തോളം പേര്ക്കാണ് ഓണത്തിന് 3200 രൂപ വീതം ലഭിക്കുന്നത്.
ആഗസ്തിലെ പെന്ഷന് പുറമെ ഒരു ഗഡു കുടിശ്ശിക കൂടിയാണ് അനുവദിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച മുതല് ഇത് ഗുണഭോക്താക്കള്ക്ക് ലഭിച്ചു തുടങ്ങും. 26.62 ലക്ഷം പേരുടെ ബേങ്ക് അക്കൗണ്ടില് തുക എത്തും. മറ്റുള്ളവര്ക്ക് സഹകരണ ബേങ്കുകള് വഴി വീട്ടിലെത്തി പെന്ഷന് കൈമാറും.
