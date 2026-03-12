Oman
ഒമാൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സയ്യിദ് ഫഹദ് ബിൻ മഹ്മൂദ് അൽ സൈദ് അന്തരിച്ചു
1972 മുതൽ അദ്ദേഹം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിൽ തുടരുകയായിരുന്നു
മസ്കത്ത് | ഒമാൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സയ്യിദ് ഫഹദ് ബിൻ മഹ്മൂദ് അൽ സൈദ് (82) അന്തരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അന്ത്യമെന്ന് ഒമാൻ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദീർഘകാലമായി ഒമാൻ മന്ത്രിസഭാ കൗൺസിൽ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു.
1972 മുതൽ അദ്ദേഹം ഉപപ്രധാനമന്ത്രി പദവിയിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് ബിൻ സൈദിന്റെയും നിലവിലെ ഭരണാധികാരി സുൽത്താൻ ഹൈതം ബിൻ താരീഖിന്റെയും ഭരണകാലത്ത് ഒമാന്റെ ഭരണപരമായ തീരുമാനങ്ങളിലും നയതന്ത്ര മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒമാന്റെ ആധുനിക നവോത്ഥാന കാലഘട്ടം മുതൽ രാജ്യത്തിനായി അദ്ദേഹം നൽകിയ നിസ്തുലമായ സേവനങ്ങളെ ദിവാൻ ഓഫ് റോയൽ കോർട്ട് അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ അനുസ്മരിച്ചു. വിയോഗത്തിൽ ഒമാനിലെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളും അറബ് ലോകത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കളും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
Summary
The Sultanate of Oman is mourning the death of its long-serving Deputy Prime Minister, HH Sayyid Fahd bin Mahmoud Al Said, who passed away on Thursday morning. The Diwan of Royal Court paid tribute to his decades of dedicated service to the nation since the dawn of the Blessed Renaissance. He was a prominent figure in Omani politics, serving as a key member of the Council of Ministers for over 50 years.