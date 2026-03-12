Editors Pick
EXPLAINER | ദുബൈ റൂം ഷെയറിംഗ് നിയമം 2026: താമസക്കാരും ഉടമകളും അറിയേണ്ടതെല്ലാം
നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടികൾ; 500 ദിർഹം മുതൽ 5,00,000 ദിർഹം വരെ പിഴ
ദുബൈയിലെ ജനസാന്ദ്രതയേറിയ മേഖലകളിലെ അമിതമായ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും അനധികൃത താമസ സൗകര്യങ്ങൾ തടയാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടം. കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിലെ നിയമവിരുദ്ധമായ മാറ്റങ്ങൾ (Partitioning) സുരക്ഷാ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കർശന നടപടി.
താമസക്കാരുടെയും വസ്തു ഉടമകളുടെയും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുകയുമാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കെട്ടിടങ്ങളിൽ അമിതമായി ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും അനധികൃതമായ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിയമത്തിൽ വ്യക്തമായ വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്.
1. ഷെയേർഡ് ഹൗസിങ്ങിന് പെർമിറ്റ് നിർബന്ധം
ദുബൈയിൽ ഒരു പാർപ്പിട യൂണിറ്റ് ഷെയേർഡ് ഹൗസിങ്ങിനായി (പങ്കുവെച്ചുള്ള താമസം) ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ഔദ്യോഗിക പെർമിറ്റ് നിർബന്ധമാണ്. ദുബൈയ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ, ദുബൈയ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി (DLD) സഹകരിച്ചാണ് ഈ പെർമിറ്റുകൾ നൽകുക. പെർമിറ്റില്ലാതെ ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്.
2. കാലാവധിയും പുതുക്കലും
- പെർമിറ്റിന്റെ കാലാവധി സാധാരണയായി ഒരു വർഷമാണ്.
- ഉടമയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഇത് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് അനുവദിക്കാനും നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.
- പെർമിറ്റ് കാലാവധി തീരുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് 30 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും പുതുക്കാനുള്ള അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കണം.
3. സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും
ഷെയേർഡ് ഹൗസിങ് യൂണിറ്റുകൾ ഇനി പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കണം:
- സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ: കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ രീതിയും സ്ഥലപരിധിയും നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കണം.
- താമസക്കാരുടെ എണ്ണം: ഒരു മുറിയിൽ താമസിക്കാവുന്ന പരമാവധി ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും. ഓരോ വ്യക്തിക്കും നിശ്ചിത സ്ഥലം ഉറപ്പാക്കണം.
- അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ: ശുചിമുറികൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം, സാനിറ്റേഷൻ എന്നിവ കൃത്യമായിരിക്കണം.
- സുരക്ഷ: അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങൾ, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ പാലിക്കണം.
4. വാടകയ്ക്ക് നൽകാനുള്ള അധികാരം
നിയമപ്രകാരം കെട്ടിട ഉടമയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകൃത ഏജൻസികൾക്കോ (Establishments) മാത്രമേ ഷെയേർഡ് ഹൗസിങ് യൂണിറ്റുകൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ അനുവാദമുള്ളൂ.
- ഉടമയ്ക്ക് നേരിട്ടോ, ഉടമയ്ക്ക് വേണ്ടി കെട്ടിടം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏജൻസികൾ വഴിയോ ഇത് ചെയ്യാം.
- ഉടമയിൽ നിന്ന് കെട്ടിടം ഏറ്റെടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാൻ അനുമതിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇതിന് അധികാരമുണ്ടാകും.
5. സബ് ലീസ് (Sublease) പാടില്ല
ഈ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണിത്. ഷെയേർഡ് ഹൗസിങ് യൂണിറ്റിലെ ഒരു മുറിയോ ഭാഗമോ വീണ്ടും മറ്റൊരാൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ (Sublease) വാടകക്കാരന് (Tenant) അനുവാദമില്ല. താമസക്കാർ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് മുറികൾ പങ്കിടുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കും.
6. പരസ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണം
ഷെയേർഡ് ഹൗസിങ് യൂണിറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ബാധകമായിരിക്കും.
ലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴകളും നടപടികളും
നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടികളാണ് ദുബൈയ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്:
|ലംഘനം/നടപടി
|പിഴ തുക / വിശദാംശം
|പ്രാഥമിക പിഴ
|500 ദിർഹം മുതൽ 5,00,000 ദിർഹം വരെ
|ആവർത്തിച്ചുള്ള ലംഘനം
|ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലംഘനം ആവർത്തിച്ചാൽ പിഴ ഇരട്ടിയാകും (പരമാവധി 10 ലക്ഷം ദിർഹം വരെ)
|മറ്റ് നടപടികൾ
|പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കൽ, കൊമേഴ്സ്യൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കൽ
|സേവനങ്ങൾ തടയൽ
|വൈദ്യുതി, വെള്ളം തുടങ്ങിയ പൊതുസേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കാം
|മറ്റ് ശിക്ഷകൾ
|പ്രവർത്തനം 6 മാസം വരെ നിർത്തിവെപ്പിക്കുക, താമസക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുക
മാറ്റങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം
നിലവിൽ ഷെയേർഡ് ഹൗസിങ് നൽകുന്ന ഉടമകളും ഏജൻസികളും ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. സ്വകാര്യ വികസന മേഖലകളിലെയും ഫ്രീ സോണുകളിലെയും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ദുബൈയ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഈ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയേക്കാം.
Summary
Dubai’s Law No. 4 of 2026 introduces strict regulations for shared housing to prevent overcrowding and ensure safety. Key provisions include the mandatory requirement for annual permits, a total ban on subleasing by tenants, and adherence to specific building and fire safety standards. Violators face heavy penalties, with fines ranging from 500 to 1,000,000 Dirhams, along with potential suspension of commercial licenses and utility disconnections.