രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്

117-ാമത്തെ രസതന്ത്ര നൊബേലാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക.

Oct 08, 2025 8:25 am |

Oct 08, 2025 8:25 am

സ്റ്റോക്ഹോം| 2025ലെ രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3.15ഓടെയാകും പ്രഖ്യാപനം. 117-ാമത്തെ രസതന്ത്ര നൊബേലാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക.

ഇതുവരെ 197 വ്യക്തികള്‍ക്ക് പുരസ്‌കാരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടേഷനല്‍ പ്രൊട്ടീന്‍ ഡിസൈനില്‍ പുതു ചരിത്രമെഴുതിയ ഗൂഗിള്‍ ഡീപ്പ്‌മൈന്‍ഡിലെ ഡെമ്മിസ് ഹസ്സാബിസിനും, ജോണ്‍ ജമ്പറിനുമായിരുന്നു 2024ലെ രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്.

 

