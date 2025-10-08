Connect with us

Kerala

ഭൂട്ടാന്‍ വാഹനക്കടത്ത്; നടന്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്റെ വീടുകളില്‍ ഇഡി റെയ്ഡ്

മമ്മൂട്ടിയുടെ കടവന്ത്രയിലെ വീട്ടിലും നടന്‍ അമിത് ചക്കാലക്കലിന്റെ വീട്ടിലും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തുന്നുണ്ട്.

Published

Oct 08, 2025 9:05 am |

Last Updated

Oct 08, 2025 9:11 am

കൊച്ചി|ഭൂട്ടാന്‍ വാഹനക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇഡി (എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്)യുടെ പരിശോധന. സിനിമ നടന്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്റെ കൊച്ചിയിലെ രണ്ട് വീടുകളിലുള്‍പ്പെടെ 17 ഇടങ്ങളില്‍ ഇഡി പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. ദുല്‍ഖറിന്റെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ കടവന്ത്രയിലെ വീട്ടിലും നടന്‍ പൃഥ്വിരാജിന്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. നടന്‍ അമിത് ചക്കാലക്കലിന്റെ വീട്ടിലും ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തുന്നുണ്ട്. വാഹന ഡീലര്‍മാരുടെ വീടുകളിലും കൊച്ചി യൂണിറ്റ് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന.

ഭൂട്ടാന്‍ വാഹനക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ് നേരത്തെ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ദുല്‍ഖറിന്റെ ഡിഫന്‍ഡര്‍, ലാന്‍ഡ് ക്രൂയിസര്‍, നിസ്സാന്‍ പട്രോള്‍ വാഹനങ്ങള്‍ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതില്‍ ഡിഫന്‍ഡര്‍ വിട്ടുനല്‍കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദുല്‍ഖര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ദുല്‍ഖറിനെതിരെ കസ്റ്റംസ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും ദുല്‍ഖറിന്റെ ഡിഫന്‍ഡര്‍ വിട്ടുനല്‍കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കുകയായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇ ഡി പരിശോധന നടക്കുന്നത്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മുണ്ടക്കൈ-ചൂരല്‍മല ദുരന്തം; സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും

Kerala

ഭൂട്ടാന്‍ വാഹനക്കടത്ത്; നടന്‍ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്റെ വീടുകളില്‍ ഇഡി റെയ്ഡ്

Kerala

തൃശൂരില്‍ ട്രെയിനില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ യുവാവിന് ചികിത്സ വൈകിയ സംഭവം; വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ദക്ഷിണ റെയില്‍വെ

International

രസതന്ത്ര നൊബേല്‍ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്

Kerala

സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം ഇന്നും നിയമസഭയില്‍ ഉന്നയിക്കാനുറച്ച് പ്രതിപക്ഷം

National

ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയ്ര്‍ സ്റ്റാര്‍മര്‍ ഇന്ത്യയില്‍; വ്യാപാര കരാറില്‍ തുടര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തും

International

ഡീസല്‍ സബ്‌സിഡി എടുത്തു കളഞ്ഞു; ഇക്വഡോര്‍ പ്രസിഡന്റിനെ വധിക്കാന്‍ ശ്രമം, അഞ്ച് പേര്‍ പിടിയില്‍