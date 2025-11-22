National
29 തൊഴില് നിയമങ്ങള്ക്ക് പകരമായി നാല് കോഡുകള് ഇന്ന് മുതല് പ്രാബല്യത്തില്
ന്യൂഡല്ഹി | പാര്ലമെന്റ് പാസാക്കിയ നാല് തൊഴില് ചട്ടങ്ങള് ഇന്ന് മുതല് പ്രാബല്യത്തില്. വേതനം, വ്യവസായ ബന്ധം, സാമൂഹ്യ സരക്ഷ, തൊഴിലിട സുരക്ഷ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളാണ് നിലവില് വന്നിരിക്കുന്നത്. 29 തൊഴില് നിയമങ്ങള്ക്ക് പകരമായാണ് നാലുകോഡുകള്.
അഞ്ച് വര്ഷം മുന്പ് പാര്ലമെന്റ് പാസാക്കിയതാണെങ്കിലും ഭരണപക്ഷ തൊഴിലാളിയൂണിയനുകളുടെ എതിര്പ്പിനെ തുടര്ന്നു തുടര്നടപടികള് നീട്ടിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പുതിയ കോഡുകള് തൊഴിലാളി വിരുദ്ധമാണെന്ന് സി ഐ ടി യു, ഐ എന് ടി യു സി, എ ഐ ടി യു സി അടക്കം പത്ത് പ്രതിപക്ഷ ട്രേഡ് യൂണിയനുകള് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തൊഴില് നിയമങ്ങള് ആധുനികവത്കരിക്കുക, പുതിയ സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് തൊഴിലാളികളെ തയ്യാറാക്കുകയാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. ട്രേഡ് യൂണിയന് പ്രവര്ത്തനത്തിന് കടുത്ത നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാനും മിനിമം വേതനം നിയമപരമാക്കുന്നതുമടക്കം നിര്ണായകമാറ്റങ്ങള്ക്ക് ഇത് വഴിവെക്കും.
രാജ്യത്തെ എല്ലാ തൊഴിലാളികള്ക്കും സമയബന്ധിതമായ മിനിമം വേതനം, യുവാക്കള്ക്ക് നിയമനം, സ്ത്രീകള്ക്ക് തുല്യ വേതനവും ബഹുമാനവും, ഒരു വര്ഷത്തെ ജോലിക്ക് ശേഷം നിശ്ചിതകാല ജീവനക്കാര്ക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള തൊഴിലാളികള്ക്ക് സൗജന്യ വാര്ഷിക ആരോഗ്യ പരിശോധന, ഓവര്ടൈമിന് ഇരട്ടി വേതനം, അപകടകരമായ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികള്ക്ക് 100 ശതമാനം ആരോഗ്യ സുരക്ഷ, അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി തൊഴിലാളികള്ക്ക് സാമൂഹിക നീതി എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം അവകാശപ്പെടുന്നു.
ചില വ്യവസ്ഥകള് കമ്പനികള് മുതലെടുക്കുമെന്നും ജോലി സമയം കൂടാന് കാരണമാകുമെന്നും തൊഴിലാളി സംഘടനകള് പറയുന്നു.ആകെ ജീവനക്കാരുടെ പത്ത് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കില് 100 ജീവനക്കാരോ ഉണ്ടെങ്കില് മാത്രം ട്രേഡ് യൂണിയന് അനുവദനീയം. തൊഴിലാളികളല്ലാത്തവര്ക്ക് ഭാരവാഹികളാകാനാകില്ല. വേതനത്തില് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഡി എ, റിട്ടെയ്നിങ് അലവന്സ് എന്നിവ ഉള്പ്പെടും. പത്തില് താഴെ തൊഴിലാളികളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇഎസ് ഐ നിര്ബന്ധമല്ല തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും തൊഴില് കോഡുകളുടെ ഭാഗമായി നിലവില് വരും.