Connect with us

National

സുബീന്‍ ഗാര്‍ഗിന്റെ മരണം; ബന്ധുവും അസം പോലീസ് ഡിഎസ്പിയുമായ സന്ദീപന്‍ ഗാര്‍ഗ് അറസ്റ്റില്‍

അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ബന്ധുവാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്

Published

Oct 08, 2025 12:11 pm |

Last Updated

Oct 08, 2025 12:11 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി |  ഗായകന്‍ സുബീന്‍ ഗാര്‍ഗിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ ഒരാള്‍ കൂടി അറസ്റ്റിലായി. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ബന്ധുവാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. കേസ് അന്വേഷണത്തില്‍ ഏറെ വഴിത്തിരിവാകുന്ന അറസ്റ്റാണിത്.

ഗാര്‍ഗിന്റെ ബന്ധുവും അസം പോലീസ് ഡിഎസ്പിയുമായ സന്ദീപന്‍ ഗാര്‍ഗിനെ ബുധനാഴ്ച അധികൃതര്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

സിംഗപ്പൂരില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 19 ന് കടലില്‍ നീന്തുന്നതിനിടെയാണ് സുബീന്‍ ഗാര്‍ഗ് ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ചത്. ശ്യാംകനു മഹന്തയും സംഘവും സംഘടിപ്പിച്ച നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ നാലാമത് പതിപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് ഗാര്‍ഗ് പോയത്

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കണ്ണൂരില്‍ ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ പോലീസുകാരനു നേരെ കാര്‍ ഇടിച്ചു കയറ്റി; എസ്‌ഐയ്ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

ചൂരല്‍മല മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തബാധിതരുടെ വായ്പ എഴുതിത്തള്ളാനാകില്ല; ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിലപാട് അറിയിച്ച് കേന്ദ്രം

National

ടാങ്കില്‍ അഴുകിയ മൃതദേഹം; 10 ദിവസം യുപിയിലെ കോളജിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളും ജീവനക്കാരും ഉപയോഗിച്ചത് ഇതേ വെള്ളം

National

സുബീന്‍ ഗാര്‍ഗിന്റെ മരണം; ബന്ധുവും അസം പോലീസ് ഡിഎസ്പിയുമായ സന്ദീപന്‍ ഗാര്‍ഗ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ന്യൂമാഹി ഇരട്ടക്കൊലക്കേസില്‍ കൊടി സുനി അടക്കം മുഴുവന്‍ പ്രതികളെയും വെറുതെവിട്ടു

Kerala

കുറ്റക്കാര്‍ക്കെതിരെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കും; സിബിഐ വേണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതം

Kerala

ആഘോഷിക്കാന്‍ ഒരു ദിവ്യനെ എറിഞ്ഞു കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കരുതേണ്ട: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍