Connect with us

Kerala

കര്‍ണാടകയില്‍ രണ്ടു മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ചു

ചിക്കബനാവറയിലാണ് ബി എസ്സി നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാര്‍ഥികളായ ജസ്റ്റിന്‍ (21), സ്റ്റെറിന്‍ (21) എന്നിവര്‍ മരിച്ചത്

Published

Nov 23, 2025 7:15 pm |

Last Updated

Nov 23, 2025 7:15 pm

പത്തനംതിട്ട | കര്‍ണാടകയില്‍ രണ്ടു മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ചു. ചിക്കബനാവറയിലാണ് ബി എസ്സി നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാര്‍ഥികളായ ജസ്റ്റിന്‍ (21), സ്റ്റെറിന്‍ (21) എന്നിവര്‍ മരിച്ചത്. ഇരുവരും പത്തനംതിട്ട സ്വദേശികളാണ്.

റെയില്‍വേ ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം. ബി എസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ് രണ്ടാം സെമസ്റ്റര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളായിരുന്നു ഇരുവരും. ചിക്കബനാവറ സപ്തഗിരി നഴ്‌സിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ്. മരിച്ച ജസ്റ്റിന്‍ തിരുവല്ല സ്വദേശിയും സ്റ്റെറിന്‍ റാന്നി സ്വദേശിയുമാണ്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

സ്ത്രീകളുടെ മുലപ്പാലിൽ യുറേനിയം സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി; കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ക്യാൻസറിന് വരെ കാരണമാകാം

Kerala

കര്‍ണാടകയില്‍ രണ്ടു മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ചു

Kerala

ബസ്സും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് കാറോടിച്ചയാള്‍ മരിച്ചു

local body election

സീറ്റ് ലീഗ് കൊണ്ടുപോയി; പാര്‍ട്ടി ഓഫീസ് പൂട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍

obit

ഒമാനി വ്യവസായ പ്രമുഖന്‍ സുഹൈല്‍ ബഹ്വാന്‍ നിര്യാതനായി

local body election

നാളെ വൈകീട്ട് മൂന്നുവരെ നോമിനേഷന്‍ പിന്‍വലിക്കാം

local body election

സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്ന സി പി എം മുന്‍ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ലോക്കല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭീഷണി