Connect with us

Kerala

ബസ്സും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് കാറോടിച്ചയാള്‍ മരിച്ചു

ഫറോക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സാണ് കാറില്‍ ഇടിച്ചത്

Published

Nov 23, 2025 6:48 pm |

Last Updated

Nov 23, 2025 6:48 pm

കോഴിക്കോട് | ബസ്സും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് കോഴിക്കോട്ട് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. മോഡേണ്‍ ബസാര്‍ ഞെളിയം പറമ്പിന് മുമ്പിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ കാറോടിച്ചിരുന്ന രാമനാട്ടുകര സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്.

ഫറോക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സാണ് കാറില്‍ ഇടിച്ചത്. കാറില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

സ്ത്രീകളുടെ മുലപ്പാലിൽ യുറേനിയം സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി; കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ക്യാൻസറിന് വരെ കാരണമാകാം

Kerala

കര്‍ണാടകയില്‍ രണ്ടു മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ചു

Kerala

ബസ്സും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് കാറോടിച്ചയാള്‍ മരിച്ചു

local body election

സീറ്റ് ലീഗ് കൊണ്ടുപോയി; പാര്‍ട്ടി ഓഫീസ് പൂട്ടി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍

obit

ഒമാനി വ്യവസായ പ്രമുഖന്‍ സുഹൈല്‍ ബഹ്വാന്‍ നിര്യാതനായി

local body election

നാളെ വൈകീട്ട് മൂന്നുവരെ നോമിനേഷന്‍ പിന്‍വലിക്കാം

local body election

സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്ന സി പി എം മുന്‍ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയെ കൊന്നുകളയുമെന്ന് ലോക്കല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ ഭീഷണി